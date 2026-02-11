«Στεκόμαστε στο πλευρό των διανομέων και στηρίζουμε τη συγκέντρωση στις 11:00 στα KFC Κηφισίας και Αλεξάνδρας» τονίζει η Νέα Αριστερά.

Η Νέα Αριστερά εκφράζει την πλήρη στήριξή της στην 24ωρη πανελλαδική απεργία των διανομέων της efood, που θα πραγματοποιηθεί αύριο, Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, ανήμερα Τσικνοπέμπτης

«Την ώρα που η εταιρεία καταγράφει τεράστια κέρδη, οι εργαζόμενοι που καθημερινά δίνουν μάχη στους δρόμους, αντιμετωπίζονται ως αναλώσιμοι. Χαμηλές αμοιβές, εξαντλητικά ωράρια και η επιβολή επταήμερης εργασίας βάσει του αντεργατικού νόμου Χατζηδάκη συνθέτουν την «κανονικότητα» που η efood προσπαθεί να επιβάλλει τονίζεται από πλευράς Νέας Αριστεράς.

Ο αγώνας των διανομέων είναι δίκαιος και αναγκαίος: διεκδικούν αξιοπρεπείς μισθούς, συλλογικές συμβάσεις και ουσιαστικά μέτρα υγείας και ασφάλειας.

Η Νέα Αριστερά καλεί την εταιρεία να σταματήσει τις υπεκφυγές και να προσέλθει άμεσα σε ουσιαστικό διάλογο με το σωματείο. Παράλληλα, ζητά από την κυβέρνηση να σταματήσει να λειτουργεί ως «πλυντήριο» εργοδοτικών αυθαιρεσιών.

Στεκόμαστε στο πλευρό των διανομέων και στηρίζουμε τη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 στα KFC Κηφισίας και Αλεξάνδρας» τονίζει η Νέα Αριστερά.