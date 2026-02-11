Τι ισχύει για το ψήσιμο στα σχολεία ανήμερα Τσικνοπέμπτης, οι οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας.

Η Τσικνοπέμπτη 2026 θα γιορταστεί και στα σχολεία της επικράτειας καθώς οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων σε συνεργασία με την διεύθυνση του σχολείου δρομολογούν να τηρηθεί το έθιμο του τσικνίσματος είτε με ψησταριές στο προαύλιο είτε με παραγγελία κρεατικών όπου θα διανεμηθούν στους μαθητές την τελευταία ώρα του σχολείου.

Από πλευράς Υπουργείου Παιδείας δεν θα εκδοθεί κάποια εγκύκλιος για το πρωτόκολλο της Τσικνοπέμπτης στα σχολεία δεδομένου ότι κάθε τέτοια μέρα αντιμετωπίζεται ως σχολική μέρα και σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει οδηγία για διεξαγωγή γιορτών, ψήσιμο κρέατος στα σχολεία και για γιορτή κρεατοφαγίας. Κύκλοι του Υπουργείου Παιδείας σημειώνουν στο Dnews ότι όπως συμβαίνει κάθε χρόνο την Τσικνοπέμπτη έτσι και αύριο, τα σχολεία καλούνται να τηρήσουν κατά γράμμα το ωρολόγιο πρόγραμμα, το απουσιολόγιο και σε καμία περίπτωση δεν τίθεται ζήτημα πρόωρης αποχώρησης των μαθητών από τις σχολικές μονάδες.

Παράλληλα διαμηνύεται ότι αν με την έγκριση του διευθυντή διεξαχθούν εκδηλώσεις για την Τσικνοπέμπτη τότε αυτές πρέπει να διέπονται από ευπρέπεια και κοσμιότητα, καθώς ο χώρος του σχολείου απαιτεί συγκεκριμένες συμπεριφορές. Ενώ εύλογα τονίζεται η υποχρέωση για αυξημένα μέτρα ασφαλείας όταν στήνονται πρόχειρες εστίες φωτιάς εντός σχολικών χώρων και σε κάθε περίπτωση υπεύθυνοι για τις εν λόγω εκδηλώσεις και άτυπες γιορτές είναι οι διευθύνσεις των σχολείων.

Όπως επισημαίνει στο Dnews πρόεδρος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού της Αττικής «Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα γιορτάσουμε την Τσικνοπέμπτη με ψησταριές και χαμόγελα στο προαύλιο. Παρά τις φωνές για απαγορεύσεις και «πολιτικά ορθές» ενστάσεις δεν πτοούμαστε και θα προσφέρουμε για ακόμη μια χρονιά στους μαθητές κρέας ψητό. Τα όσα ακούμε και διαβάζουμε για «πόλεμο» για τις ψησταριές είναι αστεία. Αφήστε τους μαθητές να τσικνίσουν και μην ψάχνουμε παντού να βρούμε αφορμές για τσακωμό.»

Βάσει των παραπάνω δεδομένων ο εορτασμός της Τσικνοπέμπτης στα σχολεία διαφοροποιείται και σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Dnews κάθε σχολική μονάδα κινείται κατά βούληση για το πώς θα τηρήσει το έθιμο του τσικνίσματος. Κοινή συνισταμένη σε όλες τις περιπτώσεις είναι ότι ο εορτασμός θα γίνει προς το τέλος του ωρολόγιου προγράμματος, οι μαθητές θα προσέλθουν κανονικά στα σχολεια, θα τηρηθεί παρουσιολόγιο και επ'ουδενί δεν θα αφιερωθεί όλη η μέρα σε εκδηλώσεις για την Τσικνοπέμπτη.