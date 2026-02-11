Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απείλησε τη Δευτέρα δημόσια τον δημοσιογράφο Χρήστο Αβραμίδη, επειδή ενοχλήθηκε από follow-up ερώτηση για το πολύνεκρο ναυάγιο στη Χίο.

Σε προσωπική επίθεση κατά δημοσιογράφου προχώρησε τη Δευτέρα ο Παύλος Μαρινάκης - στη διάρκεια ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών - κάνοντας λόγο για «εντεταλμένη υπηρεσία».

Στην έντονη αντίδρασή του, που αποκάλυψε «προηγούμενα» με τον Χρήστο Αβραμίδη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απείλησε τον δημοσιογράφο με ποινική δίωξη, καθώς θεώρησε πως στην follow-up ερώτηση που του έκανε «παραποίησε τα λεγόμενά του».

Η ερώτηση αφορούσε το ναυάγιο στην Χίο και συγκεκριμένα: «αν η επιχείρηση του Λιμενικού έκανε επιχείρηση διάσωσης ή αποτροπής». Στην απάντησή του ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε σε επιχειρήσεις αποτροπής, προκαλώντας μια εύλογη διευκρινιστική ερώτηση για το αν παραδέχτηκε πως στην Χίο έγινε επιχείρηση αποτροπής.

Η ερώτηση αυτή προκάλεσε την έκρηξη του κυβερνητικού εκπροσώπου που αρνήθηκε πως είπε κάτι τέτοιο και εξήγησε εκ νέου τα λεγόμενα του, εκστομίζοντας παράλληλα απειλές και απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς προς τον Χρήστο Αβραμίδη.

«Η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών υπάρχει για να ελέγχονται οι πράξεις της εκτελεστικής εξουσίας, όχι για να εκφοβίζονται δημοσιογράφοι με νομικές απειλές», υποστήριξε σήμερα μιλώντας στο Mega ο δημοσιογράφος. «Τα νομικά μέσα δεν είναι για να φιμώνονται όσοι ρωτούν», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως θα ήταν πολύ πιο χρήσιμο αυτά τα μέσα να χρησιμοποιηθούν για να λάβουμε τις απαραίτητες απαντήσεις για όσα συνέβησαν στη Χίο.

Ο Χρήστος Αβραμίδης ανέφερε, παράλληλα, πως αυτό που τον προβλημάτισε ακόμη περισσότερο ήταν πως ο Πάυλος Μαρινάκης, την επομένη των απειλών και χωρίς να υπάρχει η ένταση της στιγμής, βγήκε και δήλωσε ότι οι το ζήτημα δεν αφορά μόνο εκείνον αλλά και άλλους δημοσιογράφους που αποτελούν «μέλη κυκλώματος», που έχουν ως στόχο την αποσταθεροποίηση της χώρας.

Ο ίδιος σημείωσε, μεταξύ άλλων, πως η ελληνική κοινωνία συχνά βρίζει τους δημοσιογράφους. «Εμάς είναι καθήκον μας να το αλλάξουμε αυτό, κι ο μόνος τρόπος να το αλλάξουμε είναι να κάνουμε τη δουλειά μας: να ελέγχουμε την εξουσία, να την ρωτάμε για όλα αυτά όσα συμβαίνουν».

Αναλυτικά το βίντεο και οι δηλώσεις του Χρήστου Αβραμίδη στο Mega

