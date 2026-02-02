Οι κυβερνητικές πηγές κάλεσαν το ΠΑΣΟΚ να εντοπίσει το σημείο που ο Π. Μαρινάκης «δήθεν επαίνεσε την κ. Αλεξοπούλου ή να απολογηθεί». Τι απαντά η Χαριλάου Τρικούπη.

«Έχει και η παραχάραξη τα όριά της, ακόμα και για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ειδικά το τελευταίο διάστημα δίνει ρεσιτάλ λαθροχειρίας», ανέφεραν κυβερνητικές πηγές σχολιάζοντας την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ με αφορμή σημερινό σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου αναφορικά με τη δήλωση της γαλάζιας βουλεύτριας Χ. Αλεξοπούλου «το τσάμπα πέθανε», σε συζήτηση για τους μισθούς των εκπαιδευτικών στα νησιά.

Οι κυβερνητικές πηγές κάλεσαν το ΠΑΣΟΚ να εντοπίσει το σημείο που «δήθεν επαίνεσε την κ. Αλεξοπούλου ή να απολογηθεί».

Ειδικότερα, σημείωσαν: «Είτε θα εντοπίσουν και θα μας πουν το σημείο που δήθεν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επαίνεσε την κ. Αλεξοπούλου είτε θα απολογηθούν δημόσια για ακόμα ένα ατόπημά τους».

ΠΑΣΟΚ: Πάει πολύ να μιλά για διαστρέβλωση ο πολιτικός προϊστάμενος της Ομάδας Αλήθειας

«Όταν ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν βρίσκει ούτε δύο λέξεις για να αποδοκιμάσει την απρεπή τοποθέτηση για χαμηλόμισθους εκπαιδευτικούς "το τζάμπα πέθανε", τότε οι πολίτες έχουν βγάλει για τα καλά τα συμπεράσματά τους για την αλαζονική διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας», απαντά το ΠΑΣΟΚ.

«Κύριε Μαρινάκη, έχετε πιαστεί πολλές φορές … αναίτια επισπεύδων. Τι να πρωτοθυμηθούμε; Τη δήλωση σας ότι δεν έχουν παραβιαστεί οι εργατικοί νόμοι στη Βιολάντα πριν το πόρισμα των αρμόδιων αρχών που έδειξε σειρά παρατυπιών; Το ότι "διαστρεβλώθηκε" η ομιλία Λαζαρίδη που υιοθέτησε την τουρκική προπαγάνδα μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο αναγκάζοντας τον υπουργό Εξωτερικών να βάλει τα πράγματα στη θέση τους;», υπογραμμίζει η Χ. Τρικούπη.

«Πάει πολύ να μιλά για διαστρέβλωση ο πολιτικός προϊστάμενος της Ομάδας Αλήθειας», καταλήγει.

Μαρινάκης: Δεν απευθυνόταν στους πολίτες, αλλά στα κόμματα

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, υποστήριξε ότι η τοποθέτηση της Χριστίνας Αλεξοπούλου «δεν απευθυνόταν στους πολίτες - δεν θα μπορούσε να θεωρήσει ποτέ κανείς ότι κάτι τέτοιο μπορεί να απευθύνεται στους πολίτες. Νομίζω ότι αυτό που ήθελε να πει ήταν ότι η λογική που αρχικά ακολουθήθηκε από το ΠΑΣΟΚ του '80 και κορυφώθηκε από τον κύριο Τσίπρα, του ταξίματος περισσότερων, έχει περάσει ανεπιστρεπτί».

Πρόσθεσε πως «το τσάμπα πέθανε έχει να κάνει με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία έταζαν τα πάντα στους πάντες κι έφθασαν τη χώρα στο χείλος του γκρεμού».

«Παρερμηνεύτηκε, ίσως δεν διατυπώθηκε όπως θα έπρεπε, αλλά σε καμία περίπτωση κάτι τέτοιο δεν μπορεί να απευθυνθεί στην κοινωνία, στους πολίτες», υπογράμμισε ο Π. Μαρινάκης.

