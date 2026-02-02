«Για την κυβέρνηση της ΝΔ έχει χαθεί κάθε αίσθηση του μέτρου», τονίζει το ΠΑΣΟΚ.

«Ο κ. Μαρινάκης επέλεξε συνειδητά να υπερασπιστεί τη βουλευτή Χριστίνα Αλεξοπούλου, η οποία σε τηλεοπτικό πάνελ σχολίασε πως "το τζάμπα πέθανε", όταν της τέθηκε ότι ένας χαμηλόμισθος εκπαιδευτικός πληρώνει υπέρογκο ποσοστό του μισθού του για στέγη», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε σχόλιό του σχετικά με δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Σχολιάζει πως «το λιγότερο που θα περίμενε κανείς, ήταν μια ξεκάθαρη αποδοκιμασία των ειρωνικών και εξυπνακίστικων αποστροφών της κυρίας Αλεξοπούλου για το πόσα λεφτά θα του μείνουν "να πάρει ζακετούλα"».

«Αντιθέτως», προσθέτει το ΠΑΣΟΚ, «ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επαίνεσε την αλαζονεία της κυβερνητικής βουλευτού απέναντι στους πολίτες που βιώνουν τη διεύρυνση των ανισοτήτων και τη ραγδαία αύξηση του κόστους διαβίωσης».

Τονίζει δε ότι και «προ ημερών επαίνεσε και την εθνικά επικίνδυνη θέση που διατύπωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης».

«Μάλιστα προσπάθησε να βγάλει τρελούς όσους είδαν το επίμαχο βίντεο, δηλώνοντας ότι η βουλευτής δεν εννοούσε τους πολίτες αλλά …τα κόμματα της αντιπολίτευσης», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ και υποστηρίζει καταληκτικά ότι «για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει χαθεί κάθε αίσθηση του μέτρου».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg1c7nu3egzl?integrationId=40599y14juihe6ly}