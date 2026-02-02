Η επίσκεψη Γουίτκοφ αναμένεται να ξεκινήσει αύριο Τρίτη και έρχεται εν μέσω αυξημένων περιφερειακών εντάσεων.

Ο Στιβ Γουίτκοφ, ο απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να επισκεφθεί το Ισραήλ όπου θα έχει συναντήσεις με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον επικεφαλής του ισραηλινού στρατού, Εγιάλ Ζαμίρ, δήλωσαν σήμερα δύο ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι, όπως μεταδίδει το Reuters.

Οι αξιωματούχοι διευκρίνισαν ότι η επίσκεψη Γουίτκοφ αναμένεται να ξεκινήσει αύριο Τρίτη και έρχεται εν μέσω αυξημένων περιφερειακών εντάσεων με το Ιράν και καθώς η κυβέρνηση Τραμπ προωθεί το σχέδιό της για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Συνάντηση ανώτατων στρατιωτικών αξιωματούχων ΗΠΑ και Ισραήλ στο Πεντάγωνο

Οι ανώτατοι Αμερικανοί και Ισραηλινοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι είχαν την περασμένη Παρασκευή συνομιλίες στο Πεντάγωνο, δήλωσαν χθες δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters, μιλώντας υπό τον όρο να μην κατονομαστούν.

Οι αξιωματούχοι δεν έδωσαν λεπτομέρειες σχετικά με τις κεκλεισμένων των θυρών συνομιλίες μεταξύ του Αμερικανού στρατηγού Νταν Κέιν, αρχηγού του γενικού επιτελείου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων και του Εγιάλ Ζαμίρ, αρχηγού του γενικού επιτελείου του Ισραήλ.

Η συνάντηση δεν είχε γίνει μέχρι σήμερα γνωστή σε μέσα ενημέρωσης.

Οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει τη ναυτική τους παρουσία και την αεροπορική τους άμυνα στη Μέση Ανατολή, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να εκτοξεύει επανειλημμένα απειλές κατά του Ιράν, πιέζοντας παράλληλα την Ισλαμική Δημοκρατία να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ο Τραμπ δήλωσε χθες ότι ελπίζει να καταλήξει σε μια συμφωνία με το Ιράν, δήλωση που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος λίγες ώρες μετά από προειδοποίηση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ ότι οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας θα πυροδοτούσε «έναν περιφερειακό πόλεμο».

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς συναντήθηκε χθες με τον Ζαμίρ μετά τις συνομιλίες του στην Ουάσινγκτον, ανακοίνωσε το γραφείο του Ισραηλινού υπουργού, για να εξετάσουν την κατάσταση στην περιοχή και την «επιχειρησιακή ετοιμότητα» του ισραηλινού στρατού για οποιοδήποτε πιθανό σενάριο.