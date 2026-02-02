Η δόνηση έγινε αισθητή και σε άλλες περιοχές της Αχαΐας, ενώ ακολούθησαν τέσσερις μετασεισμοί.

Σεισμός μεγέθους 3,6 Ρίχτερ με επίκεντρο κοντά στην πόλη των Καλαβρύτων σημειώθηκε πριν από λίγο.Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε 10 χιλιόμετρα, βόρεια, βορειοδυτικά των Καλαβρύτων.

Μάλιστα η δόνηση έγινε ιδιαιτέρως αισθητή σε πολλές περιοχές της Αχαΐας.

Ακολούθησαν 4 μετασεισμοί

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ακολούθησαν τέσσερις μετασεισμοί, με τον μεγαλύτερο να φτάνει τα 2,7 Ρίχτερ, επίσης 10 χιλιόμετρα ΒΒΔ των Καλαβρύτων.