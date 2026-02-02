Σεισμός μεγέθους 3,6 Ρίχτερ με επίκεντρο κοντά στην πόλη των Καλαβρύτων σημειώθηκε πριν από λίγο.Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε 10 χιλιόμετρα, βόρεια, βορειοδυτικά των Καλαβρύτων.
Μάλιστα η δόνηση έγινε ιδιαιτέρως αισθητή σε πολλές περιοχές της Αχαΐας.
Ακολούθησαν 4 μετασεισμοί
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ακολούθησαν τέσσερις μετασεισμοί, με τον μεγαλύτερο να φτάνει τα 2,7 Ρίχτερ, επίσης 10 χιλιόμετρα ΒΒΔ των Καλαβρύτων.