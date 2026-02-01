Η ΕΜΥ εξέδωσε νέα «κόκκινη προειδοποίηση» για ισχυρά φαινόμενα με ανέμους έως 9 μποφόρ και πιθανές χαλαζοπτώσεις.

Νέος «κύμα» κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξει την Αττική από το απόγευμα της Κυριακής. Παρά τα μεσοδιαστήματα με καλό καιρό, στο σύνολό τους οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι έντονες βροχές και καταιγίδες δεν έχουν τελειώσει ακόμα και πως πρόκειται να ξεσπάσει ακόμα ένας νέος γύρος βροχοπτώσεων.

Από την πλευρά του ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος τονίζει ότι: «Η κακοκαιρία έπληξε με καταιγίδες και βροχές, το πρωί, σχεδόν όλη την Αττική αλλά νωρίς το μεσημέρι, τα φαινόμενα εξασθένησαν και την θέση των σύννεφων πήρε ο ήλιος. Οι κάτοικοι της πρωτεύουσας να μην ξεγελαστούν με την ηλιοφάνεια, καθώς το απόγευμα έρχεται δεύτερος κύκλος βροχών».

Όπως αναφέρει, ο νέος γύρος βροχών και καταιγίδων θα διαρκέσει έως το βράδυ.

«Μην ξεγελιέστε από το γεγονός ότι μετά τις ισχυρές πρωινές βροχές στην Αττική, πλέον υπάρχουν μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Από το απόγευμα σήμερα, μέχρι και αργά το βράδυ, θα σημειωθεί νέος κύκλος βροχοπτώσεων στην Αττική με κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες. Δείχνουμε την απαραίτητη προσοχή στις μετακινήσεις μας σε περίπτωση εκδήλωσης τοπικά ισχυρών ισχυρών φαινομένων. Καλή Κυριακή σε όλες και όλους!», αναφέρει.

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας τονίζει ότι «απομένουν άλλες 24 ώρες που χρειάζεται πολλή προσοχή». «Η κακοκαιρία δεν έχει τελειώσει! Μένουν άλλες 24 ώρες...

Μεγάλα ύψη βροχής έχουν καταγραφεί από νωρίς το πρωί κυρίως στη Θεσσαλία, την Πελοπόννησο, την κεντρική Μακεδονία, τη Στερεά και τη δυτική Αττική, ενώ προβλήματα δημιουργούν οι θυελλώδεις άνεμοι και σε στεριά και σε θάλασσα.

Η κακοκαιρία σταδιακά θα μετατοπιστεί ανατολικά, ωστόσο ακολουθούν οι περιοχές που θέλουν ιδιαίτερη προσοχή μέχρι αύριο το πρωί όπου η κακοκαιρία θα αρχίσει να εξασθενεί».

Δείτε LIVE την πορεία της κακοκαιρίας

Το νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Σε επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων προχώρησε η ΕΜΥ. Έτσι, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, η κακοκαιρία αναμένεται να ενταθεί τις επόμενες ώρες, με σχεδόν όλη τη χώρα να πλήττεται από έντονα καιρικά φαινόμενα τουλάχιστον μέχρι το βράδυ της Κυριακής 1 Φεβρουαρίου 2026.

Σε συναγερμό εξακολουθούν να βρίσκονται 9 περιοχές της Ελλάδας λόγω της κακοκαιρίας.

Πιο συγκεκριμένα:

Κακοκαιρία προβλέπεται την Κυριακή (01/02) στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια.

Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους εντάσεως έως 8 με 9 μποφόρ και πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Χιονοπτώσεις κατά τόπους πυκνές θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και στα βόρεια ημιορεινά, αλλά από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής μέχρι και τις πρωινές ώρες της Δευτέρας (02/02), και σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, πιο αναλυτικά, προβλέπονται:

Την Κυριακή (01/02/26)

α. Στην περιφέρεια Θεσσαλίας και στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας Πιερία, Ημαθία και Χαλκιδική μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

β. Στο Ανατολικό Αιγαίο από τις μεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

γ. Στην Πελοπόννησο μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου) μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε. Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ. Στη δυτική Στερεά μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ζ. Στις υπόλοιπες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

η. Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και στην Εύβοια μέχρι τις μεσημβρινές ώρες και εκ νέου από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

θ. Στα Δωδεκάνησα από τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Αύριο Δευτέρα (02/02/26)

Στην Κρήτη μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα μέχρι το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Σταδιακή ύφεση των φαινομένων αναμένεται από τις πρωινές ώρες της Δευτέρας (02/02), με τη βελτίωση να ξεκινά από τα δυτικά και να επεκτείνεται σταδιακά στην υπόλοιπη χώρα.

Ποτάμια οι δρόμοι στον Αγιόκαμπο

Σφοδρή κακοκαιρία έπληξε τα παράλια της Λάρισας και ιδιαίτερα την περιοχή του Αγιοκάμπου, με τη θάλασσα να βγαίνει στη στεριά και να αφήνει πίσω της εικόνες καταστροφής. Ορμητικά νερά, φερτά υλικά και σκουπίδια σκέπασαν την ακτογραμμή, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα και ζημιές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η υπερχείλιση σημειώθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς τα ρέματα της περιοχής άρχισαν να «κατεβάζουν» μεγάλους όγκους νερού.

Από τη ροή παρασύρθηκαν εξοπλισμός και αντικείμενα εξωτερικών χώρων καταλυμάτων, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Στους κατοίκους και τους επαγγελματίες της περιοχής συνιστάται αυξημένη προσοχή, καθώς τα καιρικά φαινόμενα συνεχίζουν να επηρεάζουν τα παράλια της Λάρισας, με τα ρέματα να παραμένουν σε αυξημένη ροή.

Υπερχείλισε ο Πηνειός

Στη Θεσσαλία οι πλημμύρες από έντονες βροχοπτώσεις κατέστρεψαν σπίτια, προκαλώντας αναστάτωση και ζημιές σε υποδομές, καθώς Αρχές και κάτοικοι παραμένουν σε επιφυλακή.

Συναγερμός έχει σημάνει στην περιοχή λόγω της υπερχείλισης του Πηνειού και του Ενιπέα, που προκλήθηκε από τις πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις. Οι πλημμύρες έχουν καταστρέψει σπίτια και έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές στις υποδομές, με τις αρχές να βρίσκονται σε κατάσταση επιφυλακής.

Θυελλώδεις άνεμοι στη Θεσσαλονίκη

Στο Πολεοδομικό Συγκρότημα εξαιτίας των ισχυρών ανέμων μετακινήθηκαν κάδοι απορριμμάτων, «έφυγαν» τέντες ή τμήματα τεντών από πολυκατοικίες, δρόμοι γέμισαν από σακούλες απορριμμάτων ή απορρίμματα, ενώ η Πυροσβεστική Υπηρεσία έλαβε μέχρι στιγμής κλήσεις για εννέα κοπές δέντρων και επτά απομακρύνεις τεντών.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση μιας τεράστιας τέντας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, η οποία ξηλώθηκε από ταράτσα πολυκατοικίας, στην κυριολεξία «απογειώθηκε» και «προσγειώθηκε» στη μέση δρόμου, προκαλώντας φθορές σε δύο οχήματα, ενώ από καθαρή τύχη δεν υπάρχει μέχρι στιγμής πληροφόρηση για κάποιο τραυματισμό ατόμου.

Συγκλονισμένοι κάτοικοι της περιοχής, αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν στην κάμερα της ΕΡΤ, το… «ταξίδι» της τέντας.

Προβλήματα και στη Μεσσηνία

Σημαντικά προβλήματα έχει προκαλέσει η έντονη κακοκαιρία στο οδικό δίκτυο της Μεσσηνίας, με χαρακτηριστικότερο το σημείο στον δρόμο που συνδέει το Πήδημα με τα Αρφαρά. Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, φερτά υλικά και λάσπες έχουν καλύψει το οδόστρωμα, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των οχημάτων να έχει διακοπεί από περίπου τις 6 το πρωί.

Πλημμύρισαν οι δρόμοι στη Σαντορίνη

Έντονη βροχόπτωση σημειώθηκε νωρίτερα στη Σαντορίνη με αποτέλεσμα να πλημμυρήσουν κεντρικοί δρόμοι του νησιού σε Εμπορείο, Μεγαλοχώρι, Μονόλιθο, Πύργο και Μεσαριά.

Κάδοι, κλαδιά και αλλα φερτά υλικά παρασύρθηκαν από τους χειμμάρους που δημιουργήθηκαν προκαλωντας σημαντικά προβλήματα στις μετακινήσεις. Μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί σοβαρότερες ζημιές, ωστοσο οι αρμόδιες αρχές παραμένουν σε επιφυλακή ενόψει του νέου κύματος βροχοπτώσεων που αναμένονται να εκδηλωθούν αργά το βράδυ.

Οδοφράγματα στα νότια της Αττικής

Οδοφράγματα και τσιμεντένια μπλοκ τοποθετήθηκαν στην Άνω Γλυφάδα, στο τέρμα της οδού Μετσόβου, μετά τη φονική κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή πριν από περίπου 11 ημέρες.

Οι Αρχές βρίσκονται επί ποδός ώστε να αποφευχθεί νέα τραγωδία όπως συνέβη στις 21 Ιανουαρίου όταν ο δρόμος μετατράπηκε σε χείμαρρο λάσπης, φερτών υλικών και προκαλώντας τεράστιες καταστροφές και στοιχίζοντας τη ζωή μίας 56χρονης.

Στα σημεία που θεωρούνται επικίνδυνα έχουν τοποθετηθεί πλαστικά οδοφράγματα και τσιμεντένια μπλοκ, με στόχο να εκτρέπεται η ροή των φερτών υλικών δεξιά και αριστερά του δρόμου και να περιορίζεται η ορμή τους.

Αλλά και οι κάτοικοι έχουν τοποθετήσει αναχώματα έξω από τα σπίτια τους, προκειμένου να προστατευθούν από ενδεχόμενη νέα ισχυρή βροχόπτωση.

