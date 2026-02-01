Σφοδρό είναι το πέρασμα της κακοκαιρίας από τη ζώρα. Μηνύματα από το 112. Οδοφράγματα στην Άνω Γλυφάδα. «Σφυροκοπά» τη Θεσσαλονίκη ο Βαρδάρης. Προβλήματα από κατολίσθηση στη Μεσσηνία.

Καταγράφονται ήδη οι πρώτες ζημιές από την κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα.

Στη Θεσσαλία οι πλημμύρες από έντονες βροχοπτώσεις κατέστρεψαν σπίτια, προκαλώντας αναστάτωση και ζημιές σε υποδομές, καθώς Αρχές και κάτοικοι παραμένουν σε επιφυλακή.

Συναγερμός έχει σημάνει στην περιοχή λόγω της υπερχείλισης του Πηνειού και του Ενιπέα, που προκλήθηκε από τις πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις. Οι πλημμύρες έχουν καταστρέψει σπίτια και έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές στις υποδομές, με τις αρχές να βρίσκονται σε κατάσταση επιφυλακής.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg3kziuxgall?integrationId=40599y14juihe6ly}

Οι κάτοικοι σε πολλές περιοχές αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, καθώς τα νερά έχουν εισχωρήσει στα πρώτα σπίτια. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάζονται για να προσφέρουν βοήθεια και να αποκαταστήσουν την κατάσταση, ενώ οι τοπικές Αρχές καλούν τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες ασφαλείας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μεγάλα προβλήματα προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση στον Αγιόκαμπο στο ύψος της γέφυρας Καλατράβα, καθώς ρέμα υπερχείλισε και τα νερά κατέληξαν στην παραλιακή ζώνη, παρασύροντας αντικείμενα από ενοικιαζόμενα δωμάτια που βρίσκονται κοντά στο μέτωπο της θάλασσας.

Χαρακτηριστικό είναι όταν από την ορμή του νερού δρόμος και θάλασσα έχουν γίνει ένα. Στο σημείο βρίσκεται κατάστημα και το νερό έχει μπει μέσα προκαλώντας μεγάλες ζημιές.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg3kekubewd5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Έντονη βροχόπτωση σημειώθηκε νωρίτερα στη Σαντορίνη με αποτέλεσμα να πλημμυρήσουν κεντρικοί δρόμοι του νησιού σε Εμπορείο, Μεγαλοχώρι, Μονόλιθο, Πύργο και Μεσαριά.

Κάδοι, κλαδιά και αλλα φερτά υλικά παρασύρθηκαν από τους χειμμάρους που δημιουργήθηκαν προκαλωντας σημαντικά προβλήματα στις μετακινήσεις. Μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί σοβαρότερες ζημιές, ωστοσο οι αρμόδιες αρχές παραμένουν σε επιφυλακή ενόψει του νέου κύματος βροχοπτώσεων που αναμένονται να εκδηλωθούν αργά το βράδυ.

Οδοφράγματα και τσιμεντένια μπλοκ τοποθετήθηκαν στην Άνω Γλυφάδα, στο τέρμα της οδού Μετσόβου, μετά τη φονική κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή πριν από περίπου 11 ημέρες.

Οι Αρχές βρίσκονται επί ποδός ώστε να αποφευχθεί νέα τραγωδία όπως συνέβη στις 21 Ιανουαρίου όταν ο δρόμος μετατράπηκε σε χείμαρρο λάσπης, φερτών υλικών και προκαλώντας τεράστιες καταστροφές και στοιχίζοντας τη ζωή μίας 56χρονης.

Στα σημεία που θεωρούνται επικίνδυνα έχουν τοποθετηθεί πλαστικά οδοφράγματα και τσιμεντένια μπλοκ, με στόχο να εκτρέπεται η ροή των φερτών υλικών δεξιά και αριστερά του δρόμου και να περιορίζεται η ορμή τους.

Αλλά και οι κάτοικοι έχουν τοποθετήσει αναχώματα έξω από τα σπίτια τους, προκειμένου να προστατευθούν από ενδεχόμενη νέα ισχυρή βροχόπτωση.

Θυελλώδεις είναι οι άνεμοι που πνέουν στη Θεσσαλονίκη, με τον Βαρδάρη να «σαρώνει» πολλά σημεία στο πέρασμά του.

Στο Πολεοδομικό Συγκρότημα εξαιτίας των ισχυρών ανέμων μετακινήθηκαν κάδοι απορριμμάτων, «έφυγαν» τέντες ή τμήματα τεντών από πολυκατοικίες, δρόμοι γέμισαν από σακούλες απορριμμάτων ή απορρίμματα, ενώ η Πυροσβεστική Υπηρεσία έλαβε μέχρι στιγμής κλήσεις για εννέα κοπές δέντρων και επτά απομακρύνεις τεντών.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση μιας τεράστιας τέντας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, η οποία ξηλώθηκε από ταράτσα πολυκατοικίας, στην κυριολεξία «απογειώθηκε» και «προσγειώθηκε» στη μέση δρόμου, προκαλώντας φθορές σε δύο οχήματα, ενώ από καθαρή τύχη δεν υπάρχει μέχρι στιγμής πληροφόρηση για κάποιο τραυματισμό ατόμου.

Συγκλονισμένοι κάτοικοι της περιοχής, αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν στην κάμερα της ΕΡΤ, το… «ταξίδι» της τέντας.

Σημαντικά προβλήματα έχει προκαλέσει η έντονη κακοκαιρία στο οδικό δίκτυο της Μεσσηνίας, με χαρακτηριστικότερο το σημείο στον δρόμο που συνδέει το Πήδημα με τα Αρφαρά. Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, φερτά υλικά και λάσπες έχουν καλύψει το οδόστρωμα, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των οχημάτων να έχει διακοπεί από περίπου τις 6 το πρωί.

Μηνύματα από το 112

Μήνυμα από το 112 εστάλη, λόγω της κακοκαιρίας στα νησιά του Βορείου Αιγαίου.

«Ενεργοποίηση 112. Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην Περιφέρεια #Βορείου_Αιγαίου προσοχή στις μετακινήσεις σας από σήμερα το μεσημέρι 01-02-2026 έως αύριο το πρωί 02-02-2026. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» γράφει το μήνυμα.

Χθες, μηνύματα από το 112 εστάλησαν και σε άλλες περιοχές όπως σε Ημαθία, Πιερία, Σποράδες, Θεσσαλία, Αχαϊα, Ηλεία, Ζάκυνθο, Κεφαλλονιά και Πελοπόννησο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg3jzeynxj61?integrationId=40599y14juihe6ly}

Νέο έκτακτο από την ΕΜΥ

Σημειώνεται πως το νέο έκτακτο της ΕΜΥ για την κακοκαιρία αναφέρει: «Κακοκαιρία προβλέπεται την Κυριακή 01-02-26 στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια.

Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους εντάσεως έως 8 με 9 μποφόρ και πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Χιονοπτώσεις κατά τόπους πυκνές θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και στα βόρεια ημιορεινά, αλλά από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής μέχρι και τις πρωινές ώρες της Δευτέρας (02-02-26), και σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, πιο αναλυτικά, προβλέπονται:

Την Κυριακή (01-02-26)

α. Στην περιφέρεια Θεσσαλίας και στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας Πιερία, Ημαθία και Χαλκιδική μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

β. Στο Ανατολικό Αιγαίο από τις μεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

γ. Στην Πελοπόννησο μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου) μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε. Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ. Στη δυτική Στερεά μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ζ. Στις υπόλοιπες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

η. Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και στην Εύβοια μέχρι τις μεσημβρινές ώρες και εκ νέου από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

θ. Στα Δωδεκάνησα από τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Αύριο Δευτέρα (02-02-26)

Στην Κρήτη μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα μέχρι το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Η επικαιροποίηση του παρόντος Εκτάκτου Δελτίου θα γίνει σε 12 ώρες».