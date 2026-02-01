Επανέλαβε πως η πολιτική αλλαγή θα πάει τη χώρα μπροστά.

Στην εκπομπή «Action Σαββατοκύριακο» με τους δημοσιογράφους Δημήτρη Καμπουράκη και Βαγγέλη Γιακουμή παραχώρησε συνέντευξη ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Αρχικά, ο κ. Τσουκαλάς έκανε λόγο για θεσμική και σοβαρή στάση του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με το δυστύχημα στο εργοστάσιο Βιολάντα σε αντίστιξη με τις δηλώσεις της κυβέρνησης δια στόματος του κ. Μαρινάκη.

«Πρέπει να δούμε τα πορίσματα και της Πυροσβεστικής και της Επιθεώρησης Εργασίας για να δούμε αν υπάρχουν κυβερνητικές ευθύνες ή ευθύνες του εργοδότη», ανέφερε και δήλωσε σύμφωνος με την πεποίθηση ότι «η δικαιοσύνη θα πρέπει να κάνει την έρευνα αλλά μου κάνει εντύπωση η δήλωση του κ. Μαρινάκη ότι δεν έχουν παραβιαστεί οι εργατικοί νόμοι στη Βιολάντα την πρώτη κιόλας ημέρα του συμβάντος. Η Ομάδα Αλήθειας προσπάθησε να τον καλύψει αναφέροντας μόνο τις δηλώσεις που έκανε μια μέρα μετά λέγοντας πως αρμόδια είναι η δικαιοσύνη. Τους παραπέμπω στη συνέντευξη του στον ΣΚΑΪ την Τετάρτη ώστε να δουν το επίμαχο απόσπασμα. Πώς γνωρίζει ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ότι δεν υπάρχει παραβίαση της εργατικής νομοθεσία σχετικά με την υγιεινή και την ασφάλεια; Πρώτα απ’ όλα οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, που με τα έως τώρα δεδομένα φαίνεται να υπήρχε ζήτημα, εμπίπτουν στην εργατική νομοθεσία».

«Η κυβέρνηση, λοιπόν, οφείλει να είναι ψύχραιμη και σοβαρή, όπως είναι η αντιπολίτευση και αναφέρομαι στο ΠΑΣΟΚ. Εμείς από την αρχή δηλώσαμε ότι θα περιμένουμε τα επίσημα πορίσματα, δεν προτρέξαμε στο να βγάλουμε πόρισμα. Ελπίζω η δήλωση του κ. Μαρινάκη ήταν μία αστοχία. Δεν είναι δυνατόν να κατηγορείς την αντιπολίτευση, μηδενός εξαιρουμένου, για “τυμβωρυχία” και την ίδια στιγμή εσύ ο ίδιος να κουνάς το δάχτυλο λέγοντας πως δεν υπάρχουν ευθύνες. Να ζητήσει μια συγνώμη για την άστοχη δήλωση του», συμπλήρωσε.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου, λοιπόν, με βάση όσα προαναφέρθηκαν διατύπωσε την υποχρέωση της πολιτείας να «μιλήσει σοβαρά για τα εργατικά ατυχήματα, ξέχωρα από το τραγικό δυστύχημα στη Βιολάντα. Αυτό αποτελεί την αφορμή για να έρθει το θέμα στην επιφάνεια. Αν, βέβαια, εκεί υπήρχε σωματείο ενδεχομένως να είχαν ειπωθεί νωρίτερα ορισμένα πράγματα. Είναι καλό να στηρίξει η πολιτεία το συλλογικό εργατικό δίκαιο και να έχουμε σύγχρονα σωματεία. Επίσης, είναι γεγονός – το αναφέρει και η Πρόεδρος των ελεγκτών Επιθεώρησης Εργασίας – ότι υπάρχει υποστελέχωση της Επιθεώρησης Εργασίας. Υπάρχουν νομοί που δεν έχουν αυτοτελή και αυτοδύναμα κλιμάκια υγιεινής και ασφάλειας. Να υπάρξει κωδικοποίηση της εργατικής νομοθεσίας για την υγιεινή κα την ασφάλεια και να γίνει επιπλέον χρήση νέων ψηφιακών εργαλείων ώστε να διαπιστώνεται αν έχουν γίνει όπως πρέπει οι έλεγχοι». «Η κυβέρνηση δεν μπορεί να επιβάλλει σιωπητήριο σε όποιον επιχειρεί να μιλήσει για ένα γενικό θέμα», τόνισε.

Σχολιάζοντας την πολιτική συγκυρία, ο Κώστας Τσουκαλάς επανέλαβε ότι «εγώ δεν έχω ακούσει κανένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ να διαφωνεί με την αυτόνομη εκλογική πορεία. Δεν έχω ακούσει κανένα στέλεχος που να μην αποδέχεται το αξίωμα ότι όρος για την πολιτική αλλαγή είναι να φύγει η Νέα Δημοκρατία από τη διακυβέρνηση της χώρας. Δεν έχω ακούσει κανένα στέλεχος να διαφωνεί με το αξίωμα, όπως το εξέφρασε και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ότι ο αγώνας μας είναι απέναντι στο κυβερνών κόμμα και η επόμενη κυβέρνηση να είναι με στίγμα ΠΑΣΟΚ, στίγμα προοδευτικό. Άρα νομίζω ότι στα θέματα στρατηγικής δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις».

«Το ΠΑΣΟΚ θα αυξήσει δυνάμεις με εξωστρέφεια και με την επικοινωνία των θέσεων μας για τα ζητήματα που αφορούν τους πολίτες . Οχι με την αυτοαναφορικότητα και την αναπαραγωγή εσωστρέφειας. Τον κόσμο τον νοιάζουν λύσεις στα προβλήματα του, όχι οι εσωκομματικοί συσχετισμοί. Για να διαμορφώσουμε πλειοψηφική σχέση εμπιστοσύνης χρειάζεται κοινό και καθαρό στίγμα και ενιαία φωνή», δήλωσε και συνέχισε: «Το ΠΑΣΟΚ έχει θέσεις για όλα τα ζητήματα, όπως για το στεγαστικό, το κυκλοφοριακό, το κοινωνικό κράτος και την οικονομία, και για να αναδειχτούν θα πρέπει όλοι μας να τις επικοινωνούμε σε κάθε ευκαιρία. Για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει προτάσεις για το κυκλοφοριακό εδώ και δύο μήνες και μόλις βγάλαμε προχθές το σχετικό σποτ, η Νέα Δημοκρατία θυμήθηκε ότι επτά χρόνια δεν έχει κάνει τίποτα και συγκάλεσε διυπουργική δήθεν για να δρομολογήσει λύσεις. Ο κόσμος περιμένει από εμάς να ασχοληθούμε με τη μεγάλη εικόνα. Ο κόσμος δεν περιμένει συνθήματα, περιμένει λύσεις».

Τέλος, σχετικά με τα ζητήματα συνεργασίας σε μια κατά κοινή ομολογία περίοδο πολιτικής ρευστότητας, ο κ. Τσουκαλάς ξεκαθάρισε πως «το ζήτημα της μη συνεργασίας μας με τη Νέα Δημοκρατία είναι μια ειλημμένη απόφαση. Το ΠΑΣΟΚ ιδρύθηκε για να είναι ο προοδευτικός πόλος αλλαγών απέναντι στη δεξιά και στις δυνάμεις της οπισθοδρόμησης . Είναι θέμα DNA. Δεν διαπραγματευόμαστε το DNA μας. Μάλιστα, μέσα από τα κείμενα του Συνεδρίου θα προκύπτει με μεγάλη σαφήνεια ότι ο αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία και ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεργασίας. Ο πρώτος που το λέει αυτό από την πρώτη στιγμή, είναι ο Πρόεδρός μας, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αν είμαστε πρώτο κόμμα στις εκλογές, η χώρα είναι βέβαιο ότι δεν θα είναι ακυβέρνητη. Αν είμαστε δεύτεροι και πρώτο κόμμα είναι η Νέα Δημοκρατία, τότε ο ελληνικός λαός θα έχει κάνει τις επιλογές του, προφανώς θα είναι σεβαστές αλλά δεν αίρουν την άποψη μας ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μια κυβέρνηση που κάνει ζημιά στη χώρα . Σε αυτήν την περίπτωση η Νέα Δημοκρατία θα συγκυβερνήσει με τον κύριο Βελόπουλο ή την κυρία Λατινοπούλου. Ή θα συνεχιστεί η πολιτική που γεννά ανισότητες, σπαταλά ευκαιρίες ανάπτυξης, δημιουργεί ζητήματα στη θέση της χώρας και προσβάλλει τους θεσμούς ή πάμε σε μία πολιτική αλλαγή που θα πάει τη χώρα μπροστά».