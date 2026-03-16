Με διαρροές η Χαριλάου Τρικούπη θέλει να εμφανίζει ως δεύτερο σε συνέδρους άλλον υποψήφιο «δελφίνο».

Δεν χωρά αμφιβολία πως ο Νίκος Ανδρουλάκης θα έχει με τους αριστίνδην (τους συνέδρους δηλαδή που διορίζονται) την απόλυτη πλειοψηφία στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.

Από εκεί και πέρα μετρά όμως και τι συνέδρους θα έχουν οι «δελφίνοι».

Ο Χάρης Δούκας, για παράδειγμα, εξέλεξε τους περισσότερους συνέδρους στην Α΄ Αθηνών, ήρθε δεύτερος στον Νότιο Τομέα και τον Δυτικό Τομέα, τρίτος στον Βόρειο Τομέα και δεύτερος στην Ανατολική Αττική, πίσω από τον Μανώλη Χριστοδουλάκη.

Πρόκειται αναμφίβολα για μια επιτυχία του Δημάρχου Αθηναίων, αν και η Χαριλάου Τρικούπη φέρεται με διαρροές να εμφανίζει ως δεύτερο σε συνέδρους άλλον υποψήφιο «δελφίνο».

Τ.Τε.