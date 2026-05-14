Στον απόηχο της σφοδρής κόντρα Ανδρουλάκη- Γεωργιάδη.

Συνέντευξη παραχωρεί αυτή την ώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης, στο Action24.

Τις προηγούμενες ώρες υπήρξε σφοδρή κόντρα ανάμεσα στην αξιωματική αντιπολίτευση και την κυβέρνηση, έπειτα από ανάρτηση που έκανε ο Άδωνις Γεωργιάδης για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Επικαλούμενος δημοσίευμα, ο υπουργός Υγείας έκανε αναφορά σε ενοικίαση ακινήτου της οικογένειας Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο, στην Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου. Η Χαριλάου Τρικούπη χαρακτήρισε «τυχοδιώκτη συκοφάντη» τον Άδωνι Γεωργιάδη, τον κατηγόρησε ότι «εκτελεί το συμβόλαιο πολιτικής δολοφονίας» του προέδρου του ΠΑΣΟΚ και προανήγγειλε προσφυγή στη Δικαιοσύνη.

