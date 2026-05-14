«Είναι τεράστιο κοινωνικό ζήτημα», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για την τραγωδία στην Ηλιούπολη.

Τα παιδιά χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη, πρέπει να ληφθούν πρωτοβουλίες, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή την τραγωδία στην Ηλιούπολη με τις δύο νεκρές 17χρονες.

«Δύο νέα παιδιά αυτοκτόνησαν και πρέπει η κοινωνία και οι πολιτικοί να δούμε τι λάθος έχει γίνει στο εκπαιδευτικό σύστημα και τις δομές», υπογράμμισε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ξεκινώντας τη συνέντευξη στο Action24. Λίγα λεπτά είχε γίνει γνωστό, μέσω ιατρικού ανακοινωθέντος του ΚΑΤ, πως υπέκυψε στα τραύματά της η 17χρονη που έπεσε στο κενό μαζί με τη φίλη της, η οποία σκοτώθηκε ακαριαία, στην Ηλιούπολη.

Στην εποχή του ανταγωνισμού, τα παιδιά χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. «Πρέπει να παρθούν πρωτοβουλίες. Σε κάθε σχολείο να υπάρχει ψυχολόγος, να υποστηρίζουμε τις οικογένειες και τα παιδιά, τόσο πριν από τις Πανελλαδικές εξετάσεις, όσο και σε θέματα bullying. Είναι τεράστιο κοινωνικό ζήτημα», επεσήμανε και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των δύο ανήλικων κοριτσιών για τη συγκλονιστική τραγωδία που βιώνουν.

