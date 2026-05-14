Ένα παιδί με άγχος μπορεί να προκαλέσει την προστατευτική συμπεριφορά από τους γονείς, και αυτή η αυξημένη παρέμβαση μπορεί με τη σειρά της να εντείνει το άγχος, δημιουργώντας έναν αμφίδρομο κύκλο.

Ήταν τα παιδιά που πήγαιναν στο σχολείο μόνα τους με τα πόδια, έλυναν μόνα τους τις διαφωνίες στο παιχνίδι και άκουγαν το «να είσαι πίσω μέχρι το φαγητό» ως τον μόνο κανόνα. Αυτό το είδος παιδικής ηλικίας έχει σε μεγάλο βαθμό εξαφανιστεί, αντικαθιστώμενο από έναν κόσμο όπου οι γονείς μπορούν να παρακολουθούν την τοποθεσία των παιδιών τους μέχρι και την είσοδο του σπιτιού. Τώρα, μια εκτενής μετα-ανάλυση που δημοσιεύτηκε στο Development and Psychopathology έρχεται να βάλει αριθμούς πίσω από αυτό που πολλοί υποψιάζονταν: όταν οι γονείς «εποπτεύουν» υπερβολικά στενά, η ψυχική υγεία των παιδιών τους μπορεί να επιβαρύνεται.

Η μελέτη, με επικεφαλής την Qi Zhang από το Πανεπιστήμιο Wisconsin–Madison και τον Wongeun Ji από το Handong Global University, εξέτασε 52 ξεχωριστά ερευνητικά άρθρα που αφορούσαν δεκάδες χιλιάδες συμμετέχοντες. Οι ερευνητές βρήκαν μικρές αλλά στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις ανάμεσα στην υπερ-γονεϊκότητα και την κατάθλιψη, το άγχος και γενικότερα εσωτερικευμένα συμπτώματα. Η μέση ηλικία των συμμετεχόντων ήταν περίπου 20 ετών, πράγμα που σημαίνει ότι τα ευρήματα αφορούν κυρίως την ψυχική υγεία εφήβων και νεαρών ενηλίκων.

Το μοτίβο παρέμεινε σταθερό σε διαφορετικούς πολιτισμούς και επίπεδα εισοδήματος. Είτε τα δεδομένα προέρχονταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη, την Ασία ή τη Νότια Αμερική, η κατεύθυνση της επίδρασης ήταν η ίδια. Σε έναν τομέα όπου μεμονωμένες μελέτες συχνά διαφωνούν, μια μετα-ανάλυση που βρίσκει ομοιόμορφα αποτελέσματα σε 52 έρευνες έχει πραγματική βαρύτητα τονίζει το indiandefencereview.com.

Τι σημαίνει «υπερ-γονεϊκότητα» και πώς διαφέρει από τη φροντίδα

Η υπερ-γονεϊκότητα περιγράφει συγκεκριμένες συμπεριφορές, όχι απλώς έναν γονέα που νοιάζεται. Είναι ο γονέας που παρεμβαίνει σε κάθε σύγκρουση φιλίας, ξαναγράφει το email του παιδιού για το σχολείο ή τηλεφωνεί στον προπονητή επειδή το παιδί δεν έπαιξε σε έναν αγώνα. Το παιδί έτσι λαμβάνει συνεχώς το μήνυμα ότι οι καθημερινές δυσκολίες είναι πέρα από τις δυνατότητές του.

Η υπερβολική εποπτεία δεν είναι φροντίδα

Είναι η επίλυση προβλημάτων που τα παιδιά χρειάζεται να μάθουν να λύνουν μόνα τους. Μια ξεχωριστή έρευνα του 2022 στο Frontiers in Psychology εξέτασε 38 μελέτες για τους «γονείς ελικόπτερα» και κατέληξε σε παρόμοιο συμπέρασμα, με μια σημαντική επιφύλαξη. Οι περισσότερες μελέτες έδειχναν σχέση ανάμεσα στην υπερπροστατευτική γονεϊκότητα και το άγχος ή την κατάθλιψη. Όμως σχεδόν όλες ήταν συγχρονικές, δηλαδή κατέγραφαν μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ένα παιδί με άγχος μπορεί να προκαλέσει την προστατευτική συμπεριφορά από τους γονείς, και αυτή η αυξημένη παρέμβαση μπορεί με τη σειρά της να εντείνει το άγχος, δημιουργώντας έναν αμφίδρομο κύκλο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Από τις 38 μελέτες, μόνο πέντε παρακολουθούσαν συμμετέχοντες σε βάθος χρόνου. Αυτές οι διαχρονικές έρευνες όντως έδειξαν σχέση ανάμεσα στον ελεγκτικό γονεϊκό ρόλο και μελλοντικά συμπτώματα, αλλά οι συγγραφείς κατέληξαν ότι τα στοιχεία δεν επαρκούν για να αποδείξουν αιτιότητα. Η μεγαλύτερη μελέτη, των Rogers και συνεργατών το 2020, παρακολούθησε 500 εφήβους από τα 12 έως τα 19 και διαπίστωσε ότι όσοι βίωναν σταθερά υψηλά επίπεδα ελεγκτικής γονεϊκότητας εμφάνιζαν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης.

Πώς χτίζεται η αυτορρύθμιση και γιατί χρειάζεται «τριβή»

Ο μηχανισμός πίσω από όλα αυτά είναι η αυτορρύθμιση, η ικανότητα να διαχειρίζεται κανείς τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά του χωρίς εξωτερική παρέμβαση. Είναι αυτό που επιτρέπει σε έναν έφηβο να ηρεμήσει μετά από μια σύγκρουση ή να παραμείνει ψύχραιμος όταν τα σχέδια αλλάζουν. Δεν είναι έμφυτο χαρακτηριστικό· χτίζεται μέσα από επαναλαμβανόμενη, συχνά δύσκολη εμπειρία.

Η συναισθηματική δύναμη δεν διδάσκεται. Χτίζεται μέσα από δυσφορία, απογοήτευση και εξάσκηση

Ο Marc Brackett, διευθυντής του Yale Center for Emotional Intelligence, έχει περιγράψει τη ρύθμιση των συναισθημάτων ως «ένα σύνολο μαθημένων, συνειδητών δεξιοτήτων για τη σοφή διαχείριση των συναισθημάτων». Τα παιδιά τις αποκτούν όταν έρχονται αντιμέτωπα με απογοητεύσεις και προσπαθούν να τις ξεπεράσουν. Όταν ένας ενήλικας παρεμβαίνει πριν ολοκληρωθεί αυτή η εμπειρία, η ευκαιρία μάθησης χάνεται.

Ο ρόλος του παιχνιδιού και η εξαφάνισή του

Το 2022, ερευνητική ομάδα υπό τον Yeshe Colliver στο Πανεπιστήμιο Macquarie χρησιμοποίησε δεδομένα από τη Longitudinal Study of Australian Children και διαπίστωσε ότι περισσότερο μη δομημένο ελεύθερο παιχνίδι στην προσχολική ηλικία προέβλεπε ισχυρότερη αυτορρύθμιση δύο χρόνια αργότερα. Μια μελέτη του 2015 από τη Mariana Brussoni στο University of British Columbia εξέτασε το «ριψοκίνδυνο παιχνίδι» (climbing, rough play, εξερεύνηση χωρίς συνεχή επίβλεψη) και βρήκε θετικές συσχετίσεις με τη σωματική υγεία και την κοινωνική ανάπτυξη.

Το περιβάλλον έχει αλλάξει

Έκθεση του Nuffield Foundation έδειξε ότι η χαμηλή ανεξάρτητη κινητικότητα των παιδιών είναι ευρέως διαδεδομένη, με τους γονείς να αναφέρουν την κυκλοφορία ως τον βασικό λόγο περιορισμού. Ταυτόχρονα, τα σχολεία έχουν ενισχύσει τους περιορισμούς στο παιχνίδι, με τις πολιτικές ασφάλειας να υπερισχύουν της ελεύθερης δραστηριότητας.

Τι σημαίνουν όλα αυτά για τους γονείς

Οι ερευνητές δεν υποστηρίζουν την παραμέληση των παιδιών. Διακρίνουν σαφώς την επικίνδυνη παραμέληση από την κατάλληλη για την ηλικία ανεξαρτησία. Η μετα-ανάλυση καταλήγει ότι η υπερ-γονεϊκότητα αποτελεί «τροποποιήσιμο παράγοντα κινδύνου» για άγχος και κατάθλιψη. Τα αποτελέσματα είναι μικρά, άρα η αλλαγή στη γονεϊκή συμπεριφορά από μόνη της δεν αρκεί για να αλλάξει δραστικά την ψυχική υγεία των παιδιών, αλλά μπορεί να επηρεάσει την πιθανότητα μέσα σε ένα ευρύτερο σύνολο παραγόντων. Η ανθεκτικότητα δεν προκύπτει από μία συμβουλή ή ένα σύνθημα. Χτίζεται σταδιακά, μέσα από μικρές στιγμές όπου το παιδί μαθαίνει να αντέχει τη δυσφορία αρκετά ώστε να ανακαλύψει ότι μπορεί να τα καταφέρει.