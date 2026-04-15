Οι επιστήμονες που ασχολούνται με τη συμπεριφορά, έχουν διαπιστώσει ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν νιώθοντας ότι πρέπει να διαχειρίζονται τη συναισθηματική κατάσταση ενός γονέα, δεν κουβαλούν απλώς άγχος στην ενήλικη ζωή.

Κουβαλούν μια βαθιά, σχεδόν αόρατη πεποίθηση, ότι σε κάθε σχέση τους πρέπει πρώτα να ρυθμίζουν τα συναισθήματα των άλλων και μετά να ασχολούνται με τα δικά τους.

Υπάρχει ένα μοτίβο που πολλοί από εμάς ζούμε χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Ένα μοτίβο που γίνεται τόσο οικείο από νωρίς, ώστε μοιάζει φυσιολογικό. Μέχρι να μεγαλώσουμε και να αρχίσουμε να το βλέπουμε να επαναλαμβάνεται στις σχέσεις μας.

Φαντάσου ένα παιδί που μεγαλώνει σε ένα σπίτι όπου όλα φαίνονται «σωστά» εξωτερικά. Υπάρχει φαγητό στο τραπέζι, μια καθημερινή ρουτίνα, μια οικογενειακή εικόνα που λειτουργεί. Κι όμως, κάτω από την επιφάνεια, υπάρχει μια διαρκής ένταση. Μια σιωπηλή επαγρύπνηση. Το παιδί μαθαίνει να «διαβάζει» τη διάθεση του γονέα, να προσαρμόζεται, να προβλέπει. Η διάθεση του γονέα γίνεται ο καιρός και το παιδί μαθαίνει να ντύνεται ανάλογα.

Αυτό το παιδί δεν το αντιλαμβάνεται ως κάτι ασυνήθιστο. Είναι απλώς ο τρόπος που λειτουργεί ο κόσμος του.Μέχρι που μεγαλώνει.

Και τότε αρχίζει να παρατηρεί πράγματα. Το σφίξιμο στο στομάχι όταν κάποιος αγαπημένος απομακρύνεται, την αυτόματη ανάγκη να «διορθώσει» την κατάσταση, την τάση να φροντίζει τους άλλους πριν καν αναρωτηθεί τι νιώθει το ίδιο. Μια βαθιά ριζωμένη πεποίθηση ότι η συναισθηματική ισορροπία των άλλων είναι δική του ευθύνη.

Αυτό δεν είναι χαρακτηριστικό προσωπικότητας. Είναι μια μαθημένη στρατηγική επιβίωσης.

Οι επιστήμονες το ονομάζουν «συναισθηματική γονεϊκότητα». Πρόκειται για μια αντιστροφή ρόλων, όπου το παιδί γίνεται ο συναισθηματικός φροντιστής του γονέα. Μαθαίνει να διαβάζει, να απορροφά την ένταση, να κρατά την ισορροπία, συχνά εις βάρος των δικών του αναγκών.

Και το πιο δύσκολο; Από έξω, αυτό το παιδί φαίνεται «τέλειο». Ώριμο, ευαίσθητο, συνεργάσιμο. Ένα παιδί που δεν δημιουργεί προβλήματα. Ένα παιδί που οι ενήλικες βρίσκουν «εύκολο».

Αλλά μέσα του, συμβαίνει κάτι άλλο. Το νευρικό του σύστημα βρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση. Μαθαίνει να καταπιέζει τις ανάγκες του, όχι επειδή του το ζήτησαν, αλλά επειδή κατάλαβε ότι δεν υπάρχει χώρος για αυτές.

Μεγαλώνοντας, αυτό το παιδί γίνεται ένας ενήλικας που είναι εξαιρετικός σε κρίσεις, καταλαβαίνει τους άλλους πριν μιλήσουν και είναι πάντα διαθέσιμος να ακούσει.

Και ταυτόχρονα, δυσκολεύεται να ζητήσει βοήθεια, νιώθει ενοχές όταν έχει ανάγκες,παρερμηνεύει τα συναισθήματα των άλλων ως δική του ευθύνη.

Η σιωπή ενός συντρόφου γίνεται απειλή. Η απόσταση ενός φίλου μοιάζει προσωπική αποτυχία. Και η φροντίδα των άλλων γίνεται τρόπος ύπαρξης.

Η έρευνα δείχνει ότι αυτό το μοτίβο δεν σταματά στην παιδική ηλικία. Μεταφέρεται στις σχέσεις, διαμορφώνει τον τρόπο που συνδεόμαστε, που αγαπάμε, που υπάρχουμε δίπλα στους άλλους.

Όμως υπάρχει κάτι σημαντικό εδώ: αυτό το μοτίβο, όσο βαθύ κι αν είναι, δεν είναι μόνιμο. Η αναγνώριση είναι το πρώτο βήμα.

Και αυτή η αναγνώριση δεν σημαίνει κατηγορία. Οι περισσότεροι γονείς δεν δημιουργούν αυτές τις συνθήκες σκόπιμα. Κουβαλούν τις δικές τους δυσκολίες, τα δικά τους τραύματα, τα δικά τους όρια. Κάνουν ό,τι μπορούν με αυτά που έχουν.

Μπορούν να συνυπάρχουν δύο αλήθειες:

Οι γονείς έκαναν το καλύτερο που μπορούσαν και ταυτόχρονα, το βάρος που κουβάλησε το παιδί ήταν πολύ μεγάλο.

Το σημαντικό είναι τι γίνεται από εδώ και πέρα.

Όταν ένας ενήλικας αρχίζει να βλέπει αυτό το μοτίβο καθαρά, έχει ήδη αρχίσει να το αλλάζει. Στις σχέσεις του. Στα όρια που θέτει. Στον τρόπο που ακούει τον εαυτό του. Και αν είναι γονέας στον τρόπο που μεγαλώνει τα δικά του παιδιά.

Δεν πρόκειται για τελειότητα. Πρόκειται για επίγνωση.

Για το να μάθεις ότι δεν είναι δική σου δουλειά να κρατάς σταθερό τον συναισθηματικό κόσμο των άλλων.

Και ίσως, για πρώτη φορά, να επιτρέψεις και στα δικά σου συναισθήματα να έχουν χώρο.