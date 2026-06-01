Από το βράδυ της Δευτέρας ξεκινούν οι νέες δημοσκοπήσεις που επιχειρούν να αποτυπώσουν τις τάσεις του εκλογικού σώματος μετά την ίδρυση της ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα και της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού.

Το βράδυ της Δευτέρας δημοσιοποιείται η δημοσκόπηση της ΟΡΙΝΙΟΝ στο Action24, την Τρίτη της PULS, την Τετάρτη της GRO στο STAR, την Πέμπτη της Metron Analysis στο MEGA και πιθανότατα την Κυριακή της MARC για το Πρώτο Θέμα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες των «Παιχνιδιών Εξουσίας» οι όλες δημοσκοπήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί έως τώρα καταλήγουν στον ένα ή τον άλλο βαθμό σε κοινά συμπεράσματα:

Πρώτον, η Νέα Δημοκρατία δεν σημειώνει αύξηση της δύναμής της, σε ορισμένες δε περιπτώσεις σημειώνει και μικρή μείωση. Και αυτό πριν ανακοινωθεί η ίδρυση και μετρηθεί στις δημοσκοπήσεις το κόμμα που θα ιδρύσει ο Αντώνης Σαμαράς και το οποίο απειλεί τη ΝΔ ο στόχος της να μην είναι το 28-30%, αλλά το ...25%!

Δεύτερο, η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα αναδεικνύεται σε όλες τις μετρήσεις δεύτερη δύναμη, είτε καθαρά είτε ...πολύ καθαρά σε σύγκριση με το ΠΑΣΟΚ, κερδίζοντας την ...παράσταση νίκης για τη δεύτερη θέση!

Τρίτον, το ΠΑΣΟΚ δίνει μάχη όσο τόσο για την δεύτερη θέση με την ΕΛ.Α.Σ. αλλά για την τρίτη θέση με την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού. Οι περισσότερες μετρήσεις φέρνουν στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ, κάποιες όμως φέρνουν τρίτο το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού. Η Μαρία Καρυστιανού ωστόσο δεν εμφανίζει δυναμική- διαθέτει συμπάθεια αλλά όχι πολιτικότητα.

Τέταρτον, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά δείχνουν να «διακτινίζονται» με την Κουμουνδούρου να μην δείχνει δυναμική κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης υπό τις παρούσες τουλάχιστον συνθήκες, ενώ η Νέα Αριστερά λαμβάνει πολύ μικρά ποσοστά, σχεδόν εξαφανίζεται.

Πέμπτο, ενδιαφέρον εμφανίζουν στις μετρήσεις οι απώλειες της Πλεύσης Ελευθερίας προς «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού και την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα. Όπως και πού θα καθίσουν οι απώλειες των κομμάτων δεξιά της Νέας Δημοκρατίας από τα νέα κόμματα.

Από το βράδυ της Δευτέρας και τη δημοσκόπηση της ΟΠΙΝΙΟΝ θα αρχίσουμε να μαθαίνουμε λεπτομέρειες.