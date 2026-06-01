Ακρίβεια, οικονομία και κράτος δικαίου τα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας. Αναλυτικά η δημοσκόπηση της Opinion Poll.

Ξεκαθαρίζει το τοπίο για τα νέα κόμματα («ΕΛΑΣ» και «Ελπίδα για τη Δημοκρατία») με τις δημοσκοπήσεις να τα τοποθετούν στη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα. Ο Αλέξης Τσίπρας, όπως έγραφε και νωρίτερα ο Βασίλης Σκουρής στα «Παιχνίδια Εξουσίας» και στις δημοσκοπήσεις που βλέπουν από σήμερα το φως της δημοσιότητας, «αναδεικνύεται σε όλες τις μετρήσεις δεύτερη δύναμη, είτε καθαρά είτε ...πολύ καθαρά σε σύγκριση με το ΠΑΣΟΚ, κερδίζοντας την ...παράσταση νίκης για τη δεύτερη θέση!».

«Το ΠΑΣΟΚ δίνει μάχη όσο τόσο για την δεύτερη θέση με την ΕΛ.Α.Σ. αλλά για την τρίτη θέση με την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού. Οι περισσότερες μετρήσεις φέρνουν στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ, κάποιες όμως φέρνουν τρίτο το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού. Η Μαρία Καρυστιανού ωστόσο δεν εμφανίζει δυναμική- διαθέτει συμπάθεια αλλά όχι πολιτικότητα». Επίσης για την κυβέρνηση και το κόμμα του κ. Μητσοτάκη «η Νέα Δημοκρατία δεν σημειώνει αύξηση της δύναμής της, σε ορισμένες δε περιπτώσεις σημειώνει και μικρή μείωση. Και αυτό πριν ανακοινωθεί η ίδρυση και μετρηθεί στις δημοσκοπήσεις το κόμμα που θα ιδρύσει ο Αντώνης Σαμαράς και το οποίο απειλεί τη ΝΔ ο στόχος της να μην είναι το 28-30%, αλλά το ...25%!».

Η δημοσκόπηση της Opinion Poll, για το Action 24

Στην πρώτη επίσημη καταγραφή πρόθεσης ψήφου μετά την ανακοίνωση των δύο νέων κομμάτων, η ΝΔ συγκεντρώνει 25,6%, η ΕΛΑΣ 13%, η Ελπίδα Ελευθερίας 10,5% και το ΠΑΣΟΚ 8,8%.

Η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου έχει πτώση 0,7 μονάδες, το ΠΑΣΟΚ 3,9 και ο ΣΥΡΙΖΑ 2,6.

Στο κρίσιμο ερώτημα «τι θα μετρήσει περισσότερο στην τελική σας επιλογή ψήφου;» οι πολίτες απάντησαν. Η εγγύηση ανόδου του βιοτικού επιπέδου 37,6%, η ανάγκη σταθερότητας 30% και η ανάγκη για αλλαγή 22,1%.

Σημειώνεται ότι για ακόμη μια φορά η ακρίβεια/πληθωρισμός, η οικονομία/ανάπτυξη και η απονομή Δικαιοσύνης/Κράτος Δικαίου είναι τα τρία βασικότερα προβλήματα που βιώνουν οι πολίτες.

Ολόκληρη η δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24