Μια έκπληξη για τον πρώην πρωθυπουργό.

Με έξι γραμμές απάντησε στο Υπουργείο Εξωτερικών ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, με αφορμή τις αντίστοιχες ανακοινώσεις που εκδόθηκαν, στον απόηχο των βίων επεισοδίων στην πόλη Νάρτα, με... μακροσκελή ανάρτηση των δέκα παραγράφων στην Αλέξη Τσίπρα.

Σημειώνεται ότι η ΕΛ.Α.Σ. σε χθεσινή της ανακοίνωση τόνισε:

«Παρακολουθούμε με έντονη ανησυχία το περιστατικό που συνέβη στην πόλη Ζβέρνετς της Αλβανίας κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας κατοίκων για τα περιουσιακά τους δικαιώματα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό μιας Έλλης πολίτη.

Οφείλει να προχωρήσει η κυβέρνηση στα κατάλληλα διαβήματα διαμαρτυρίας και να επισημάνει ότι προϋπόθεση για να προχωρήσει η ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας είναι να σεβαστεί το κράτος δικαίου, καθώς και τα περιουσιακά δικαιώματα και τα δικαιώματα αυτοπροσδιορισμού της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας. Κριτήρια άλλωστε που αποτελούν επίσημη θέση της ΕΕ, αφού αποτυπώθηκαν για πρώτη φορά στα Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 18/6/2019, με την επιμονή της τότε Έλληνα ΠΘ Αλέξη Τσίπρα».

Ακολουθεί η απάντηση Ράμα σε Τσίπρα

«Αγαπητέ Αλέξη Τσίπρα,

Ελπίζω να είσαι σε άριστη φόρμα.

Συγγνώμη που σας ενοχλώ, αλλά ήθελα να μοιραστώ την έκπληξή μου για το πόσο γρήγορα ακόμη και το νέο σας κόμμα συνέβαλε στη μετατροπή ενός εντελώς μεμονωμένου περιστατικού σε ζήτημα ευρύτερης πολιτικής σημασίας, απορρίπτοντας τα τεκμηριωμένα γεγονότα ενώ παράλληλα έδινε έμφαση. στις μισές αλήθειες, οι οποίες συχνά αποτελούν την πιο παραπλανητική μορφή ψεύδους – ειδικά όταν εμποτίζονται με εθνικιστική χροιά, πρέπει να πω!

Το ατυχές και λυπηρό περιστατικό στο Ζβέρνετς δεν συνέβη κατά τη διάρκεια μιας συνηθισμένης διαμαρτυρίας για τα δικαιώματα ιδιοκτησίας. Πραγματοποιήθηκε σε ένα πλαίσιο αυξημένης έντασης που τροφοδοτήθηκε από εκτεταμένη παραπληροφόρηση, συνοδευόμενη από επανειλημμένες προσπάθειες παρεμπόδισης των νόμιμων δραστηριοτήτων διεθνών ιδιωτών επενδυτών υψηλής αξιοπιστίας, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε ιδιωτικές εκδόσεις που απέκτησαν από νόμους ιδιοκτήτες που κατείχαν έγκυρους τίτλους ιδιοκτησίας, σε πλήρη συμμόρφωση με την αλβανική νομοθεσία.

Οποιαδήποτε βλάβη σε άτομο, Αλβανό, Έλληνα ή μη, είναι λυπηρή. Οι περιστάσεις διευκρινίζουν γρήγορα, οδηγώντας στη σύλληψη του υπεύθυνου προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας, στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας τους και στην απόλυση του διευθυντή της αστυνομίας της Αυλώνας.

Τι περισσότερο θα περίμενες, Αλέξη, και ποια πρόσθετα μέτρα θα είχε λάβει ως Πρωθυπουργός υπό αυτές τις συνθήκες; Η ανάμνησή μου υποδηλώνει ότι, αν οι θέσεις μας είχαν αντιστραφεί, η απάντησή σας πιθανότατα ήταν πολύ λιγότερο αποφασιστική. Αλλά αυτό δεν είναι το θέμα.

Το θέμα είναι ότι δεν είναι ούτε δίκαιο ούτε υπεύθυνος να μετατρέπεται ένα μεμονωμένο περιστατικό σε απόδειξη παραβίασης των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας ή του κράτους δικαίου. Αντίθετα, κάτι τέτοιο είναι άδικο, ανεύθυνο και αντίθετο με τις ευρωπαϊκές αξίες που ισχυριζόμαστε ότι μοιραζόμαστε. Καμία επερχόμενη προεκλογική εκστρατεία δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια τέτοια συμπεριφορά, ειδικά από ένα νέο κόμμα που φιλοδοξεί να εκπροσωπήσει την Ευρώπη αριστερά του εικοστού πρώτου αιώνα.

Η δέσμευση της Αλβανίας στο κράτος δικαίου, στην προστασία της περιουσίας και στα δικαιώματα των εθνικών μειονοτήτων δεν είναι θέμα πολιτικής ευκολίας. Είναι συνταγματική υποχρέωση, ευρωπαϊκή δέσμευση και πραγματικότητα που αντικατοπτρίζεται στη νομοθεσία και τους θεσμούς μας.

Όπως έχω τονίσει σε προηγούμενες περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης της απάντησής μου στις ανησυχίες σας σχετικά με την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας σε θέματα που αφορούν Έλληνες, συμφωνώ απόλυτα ότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου είναι απαραίτητος. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο, ωστόσο, τα γεγονότα πρέπει να διαπιστωθούν από αρμόδιους θεσμούς και δικαστήρια, όχι από πολιτικές δηλώσεις που εκδίδονται από άλλη χώρα και διαμορφώνονται από εσωτερικές πολιτικές σκοπιμότητες.

Η Ελληνική Εθνική Μειονότητα στην Αλβανία είναι ένας θησαυρός που εκτιμά απεριόριστα. Απολαμβάνει δικαιώματα και προστασίες που δεν είναι ούτε περισσότερες ούτε λιγότερες από αυτές που απολαμβάνουν όλοι οι Αλβανοί πολίτες και εργάζονται καθημερινά για την ενίσχυσή τους, χάρη και στη στενή συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση.

Γι' αυτό ελπίζω ότι θα συμφωνήσετε ότι οι σχέσεις καλής γειτονίας εξυπηρετούνται καλύτερα από γεγονότα και όχι από υποθέσεις, και από σεβασμό στο κράτος δικαίου και τους θεσμούς των γειτονικών χωρών και όχι από πολιτικές εικασίες.

Εύχομαι επιτυχία στις επερχόμενες εκλογές και ελπίζω ότι το νέο σας κόμμα θα καταδείξει ότι τα νέα πολιτικά κινήματα δεν χρειάζεται να εμπίπτουν στα ίδια γνωστά πρότυπα δημόσιας συζήτησης, συμπεριλαμβανομένου του πειρασμού να συσπείρουν τους οπαδούς τους γύρω. από τη σημαία μέσω βιαστικών συμπερασμάτων για τους γείτονες και τους κυρίαρχους θεσμούς τους.

Άλλωστε, η Ευρώπη χρειάζεται λιγότερα αντανακλαστικά από το παρελθόν και περισσότερη εμπιστοσύνη στα γεγονότα, τους θεσμούς και τις σχέσεις καλής γειτονίας.

Σου εύχομαι τα καλύτερα, παλιέ μου φίλε».