Υπογράμμισε ότι «αρχικά απομονώθηκε μια (κακή σίγουρα) διατύπωση».

Σε μια μακροσκελή ανάρτηση προχώρησε ο Διονύσης Τεμπονέρας απαντώντας στις επικρίσεις που δέχθηκε σχετικά με δήλωσή του για την «ένταση» της γενοκτονίας των Παλαιστινίων από το κράτος του Ισραήλ.

Ο Διονύσης Τεμπονέρας τόνισε πώς «μέχρι τώρα αντιμετωπίζαμε παρόμοια σχόλια μόνο από κάτι φασιστοειδή», ενώ παρακάτω υπογράμμισε ότι «αρχικά απομονώθηκε μια (κακή σίγουρα) διατύπωση για την ένταση της γενοκτονίας που ήθελε να καταδείξει, ότι δεν συγκρίνεται αυτό που συνέβη και ξεπέρασε κάθε προηγούμενο κυρίως μετά το 2023 με τους πάνω από 70.000 νεκρούς…».

Ολόκληρη η ανάρτηση:

««Θα τρίζουν τα κόκκαλα του πατέρα σου…»

«Ο πατέρα σου θα ντρεπόταν για σένα.Καλύτερα που πέθανε…»

«Ψόφα ξεφτίλα…»

«Πουλημένε στου σιωνιστές Ναζί»

«Είστε ίδιοι με τον Μητσοτάκη» κλπ κλπ...

Τα παραπάνω είναι ορισμένα από τα δημόσια μηνύματα και σχόλια που ακολούθησαν την 45λεπτη συνέντευξη στο nonpapers.gr και τον Πάνο Χαρίτο που μεταξύ άλλων αναφέρεται και στον τρόπο που αντιμετώπισε η Ελλάδα, ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα την περίοδο 2015-2019, την σχέση της με το Ισραήλ.

Μου κάνει εντύπωση αρχικά ως προς το ύφος και το περιεχόμενο, ότι τα συγκεκριμένα σχόλια κυρίως προέρχονται από ανθρώπους που αυτοπροσδιορίζονται στον αριστερό και κομμουνιστογενή χώρο με τους οποίους τα τελευταία χρόνια περπατούσαμε δίπλα δίπλα στις δεκάδες διαδηλώσεις κατά της γενοκτονίας του Ισραήλ εις βάρος της Παλαιστίνης.

Μέχρι τωρα αντιμετωπίζαμε παρόμοια σχόλια μόνο απο κάτι φασιστοειδή...

Αντιλαμβάνομαι προφανώς τη συγκυρία και την ανάγκη να «επιβεβαιωθεί» ότι κάποιοι περάσαμε στην άλλη «όχθη». Αλλά κι έτσι...;

Δεν στάθηκε κανείς για πολύ βέβαια στην ίδια συνέντευξη, ούτε στο ψήφισμα του 2015 για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους(η κριτική εδώ λέει ότι δεν προχωρήσατε στην αναγνώριση όταν όμως και άλλες ευρωπαϊκές χώρες το έκαναν πρόσφατα μόλις όταν ενδεχομένως οι συνθήκες να είναι πια ώριμες), ούτε στις κυρώσεις στα πλαίσια της σχέσης ΕΕ-Ισραήλ που ζητήθηκαν από τον ΑΤ εις βάρος του Ισραήλ πολλάκις, ούτε στο ότι ζητήθηκε να μην γίνεται χρήση των βάσεων για τους βομβαρδισμούς, ούτε στην αναφορά για τον εγκληματία πολέμου Νεντανιάχου, ούτε στις υπαρκτές δυνάμεις εντός Ισραήλ που μιλάνε και σήμερα για λύση δύο κρατών, ούτε για το βραβείο που δόθηκε μόλις πέρυσι από τον ΑΤ στους δυο σκηνοθέτες για το γνωστό ντοκιμαντέρ για την Παλαιστίνη… κλπ. κλπ..

Αρκεί να επιβεβαιωθεί η «κεντρώα- δεξιά» στροφή.

Επίσης κατανοητό.

Αρχικά απομονώθηκε μια (κακή σίγουρα) διατύπωση για την ένταση της γενοκτονίας που ήθελε να καταδείξει, ότι δεν συγκρίνεται αυτό που συνέβη και ξεπέρασε κάθε προηγούμενο κυρίως μετά το 2023 με τους πάνω από 70.000 νεκρούς (μεταξύ αυτών και χιλιάδες νεκρά παιδιά) και συγκλόνισε ολόκληρη την ανθρωπότητα, σε σχέση με το πολύ πρόσφατο παρελθόν(η αρμόδια επιτροπή του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο του 2025 αναφέρει ότι πληρούνται πια όλες οι προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί, ότι συμβαίνει στη Γάζα ως γενοκτονία).

Ορισμένοι έσπευσαν να εκδώσουν πύρινες ανακοινώσεις εναντίον της ΕΛ.Α.Σ. , δημόσια σχόλια και αρθρογραφία θέλοντας να εμφανιστούν ως οι μόνοι πραγματικοί «ιδιοκτήτες».

Επίσης κατανοητό.

Η θέση μας πολύ συνοπτικά:

- Ευρωπαϊκές κυρώσεις στο Ισραήλ

- Αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης σύμφωνα με το ψήφισμα Βουλής του 2015

- Άμεση εκεχειρία, ανθρωπιστική βοήθεια και επανέναρξη διαπραγματεύσεων για λύση δύο κρατών σύμφωνα με ψηφίσματα ΟΗΕ και σύνορα 1967

- Η κυβέρνηση ντροπιάζει τον ελληνικό λαό προσκολλημένη στον καταζητούμενο από το ΔΠΔ για εγκλήματα πολέμου Νετανιάχου.

ΥΓ: Στις ανακοινώσεις των κομμάτων που προέκυψαν από την μήτρα του ΣΥΡΙΖΑ για τα πεπραγμένα της περιόδου 2015-2019 ας απαντήσουν οι ενεργεία βουλευτές και υπουργοί της περιόδου.

ΥΓ.2.Προφανώς η περίοδος 2015-2019 επαναξιολογείται στο σήμερα(π.χ. στρατιωτική συνεργασία κλπ.) αλλά ας αναρωτηθούμε αν ήταν πράγματι μια ομαλή περίοδος εκείνη σε εξωτερικό και εσωτερικό.

ΥΓ.3: Σε όλα τα σχόλια το πνεύμα είναι «όλοι ίδιοι ήσασταν και είστε».

Που οδηγεί άραγε αυτό;

Στα σχόλια ολόκληρη η συνέντευξη χωρίς κοπτοραπτική».