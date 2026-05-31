Το ζευγάρι ετοιμάζεται τώρα να γιορτάσει την ένωσή του με μια μεγάλη, τριήμερη δεξίωση στη Σικελία.

Μια νέα σελίδα στη ζωή τους άνοιξαν η Dua Lipa και ο Callum Turner, οι οποίοι, σύμφωνα με δημοσιεύματα βρετανικών μέσων ενημέρωσης, παντρεύτηκαν το Σαββατοκύριακο σε κλειστή τελετή στο κέντρο του Λονδίνου.

Το ζευγάρι επέλεξε να ανταλλάξει όρκους αγάπης στο δημαρχείο του Old Marylebone Town Hall, έναν χώρο που έχει φιλοξενήσει κατά καιρούς γάμους πολλών προσωπικοτήτων της διεθνούς showbiz. Φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν στον βρετανικό Τύπο δείχνουν τους νεόνυμφους να αποχωρούν από το κτίριο χαμογελαστοί και πιασμένοι χέρι-χέρι.

Για την περίσταση, η Dua Lipa επέλεξε μία κομψή δημιουργία υψηλής ραπτικής σε λευκές αποχρώσεις, συνδυασμένη με εντυπωσιακό καπέλο, ενώ ο Callum Turner εμφανίστηκε με κλασικό μπλε κοστούμι, διατηρώντας το διακριτικό ύφος που χαρακτήρισε συνολικά την τελετή.

Παρά τον λιτό χαρακτήρα του πολιτικού γάμου, οι εορτασμοί δεν σταματούν εδώ. Σύμφωνα με τα βρετανικά δημοσιεύματα, το ζευγάρι σχεδιάζει μια πολυήμερη γαμήλια γιορτή στη Σικελία, όπου αναμένεται να βρεθούν συγγενείς, στενοί φίλοι και πρόσωπα από τον χώρο της μουσικής και του κινηματογράφου.

Η σχέση των δύο έγινε γνωστή τα τελευταία χρόνια, ενώ η τραγουδίστρια είχε επιβεβαιώσει τον αρραβώνα τους το 2025, μιλώντας με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον σύντροφό της και το κοινό τους μέλλον. Τότε είχε περιγράψει την προοπτική μιας κοινής ζωής ως κάτι βαθιά ξεχωριστό και ουσιαστικό.

Η Dua Lipa συγκαταλέγεται σήμερα στις πιο επιτυχημένες καλλιτέχνιδες της διεθνούς μουσικής σκηνής, έχοντας κατακτήσει κορυφαίες θέσεις στα παγκόσμια charts και σημαντικές διακρίσεις. Από την πλευρά του, ο Callum Turner έχει ξεχωρίσει μέσα από κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές, ενώ το όνομά του έχει συνδεθεί το τελευταίο διάστημα με τα σενάρια για τον επόμενο πρωταγωνιστή της δημοφιλούς κινηματογραφικής σειράς James Bond.