Ο Εμανουέλ Μακρόν υποδέχθηκε την πρωταθλήτρια Παρί Σεν Ζερμέν στο προεδρικό μέγαρο.

Σε κλίμα εθνικής υπερηφάνειας αλλά και έντονου προβληματισμού για τα επεισόδια που ακολούθησαν τους πανηγυρισμούς, ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, εξήρε την ιστορική επιτυχία της Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία κατέκτησε το δεύτερο Champions League της ιστορίας της.

Ο Μακρόν χαρακτήρισε την παριζιάνικη ομάδα «πηγή υπερηφάνειας» για ολόκληρη τη Γαλλία, τονίζοντας ότι η ευρωπαϊκή της επιτυχία αποτελεί σημαντικό επίτευγμα για το γαλλικό ποδόσφαιρο. Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα απέναντι στα φαινόμενα βίας που εκδηλώθηκαν σε διάφορες πόλεις της χώρας κατά τη διάρκεια των εορτασμών.

Ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε ότι οι αρχές θα παραμείνουν αμείλικτες απέναντι σε όσους συμμετείχαν στα επεισόδια, σημειώνοντας πως οι ταραξίες δεν εκφράζουν τη συντριπτική πλειονότητα των φιλάθλων που γιόρτασαν ειρηνικά την επιτυχία της ομάδας.

Την ίδια ώρα, οι γαλλικές αρχές συνεχίζουν να αποτιμούν το εύρος των επεισοδίων που ξέσπασαν μετά τον τελικό. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, εκατοντάδες άτομα συνελήφθησαν σε διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ δεκάδες αστυνομικοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια συγκρούσεων, βανδαλισμών και εμπρησμών.

Παρά τα επεισόδια, οι επίσημοι εορτασμοί συνεχίστηκαν κανονικά στο Παρίσι, με χιλιάδες φίλους της ομάδας να υποδέχονται τους θριαμβευτές της Ευρώπης στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας, πριν από τη συνάντηση της αποστολής με τον πρόεδρο της χώρας στο Μέγαρο των Ηλυσίων.

