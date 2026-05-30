Ελπίδα για σημαντική πρόοδο στη θεραπεία του καρκίνου γεννά νέα διεθνής κλινική δοκιμή, η οποία έδειξε ότι ένα πειραματικό «εμβόλιο τριπλής δράσης» μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε πλήρη εξαφάνιση όγκων σε ορισμένους ασθενείς.

Όπως αναφέρει ο Guardian, οι ερευνητές χαρακτήρισαν τα αποτελέσματα «άνευ προηγουμένου», καθώς το φάρμακο έδειξε ισχυρές αντιδράσεις ακόμη και σε ασθενείς των οποίων η νόσος είχε πάψει να ανταποκρίνεται σε χημειοθεραπεία και ανοσοθεραπεία.

Διεθνής δοκιμή σε 11 χώρες

Η κλινική δοκιμή πραγματοποιήθηκε σε 11 χώρες και αφορούσε ασθενείς με προχωρημένους ή υποτροπιάζοντες καρκίνους, οι οποίοι δεν ανταποκρίνονταν πλέον στις διαθέσιμες θεραπείες.

Το υπό μελέτη σκεύασμα, η αμιβανταμάμπη, συρρίκνωσε τους όγκους σε περισσότερο από το ένα τρίτο των 102 ασθενών με καρκίνο κεφαλής και τραχήλου – έναν από τους πιο συχνούς τύπους καρκίνου παγκοσμίως. Σε 15 περιπτώσεις, οι όγκοι εξαφανίστηκαν πλήρως, ενώ σε άλλους 28 καταγράφηκε σημαντική μείωση μεγέθους.

Οι ερευνητές ανέφεραν επίσης παρόμοιες ενδείξεις αποτελεσματικότητας σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα.

«Ισχυρές αντιδράσεις»

Ο καθηγητής βιολογικών θεραπειών καρκίνου Kevin Harrington από το Ινστιτούτο Έρευνας για τον Καρκίνο του Λονδίνου (ICR) τόνισε ότι τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα σημαντικά για μια ομάδα ασθενών με εξαιρετικά περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές.

«Αυτές είναι άνευ προηγουμένου ισχυρές αντιδράσεις σε ασθενείς των οποίων η νόσος έχει γίνει ανθεκτική τόσο στη χημειοθεραπεία όσο και στην ανοσοθεραπεία», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η θεραπεία θα μπορούσε να ωφελήσει «χιλιάδες ασθενείς κάθε χρόνο».

Τα αποτελέσματα της δοκιμής αναμένεται να παρουσιαστούν σε διεθνές συνέδριο για τον καρκίνο στο Σικάγο, στο πλαίσιο της ετήσιας συνάντησης της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας (ASCO).

Πώς δρα η θεραπεία

Η αμιβανταμάμπη, που αναπτύχθηκε από τη Johnson & Johnson, λειτουργεί με τριπλό μηχανισμό δράσης: μπλοκάρει τον EGFR, μια πρωτεΐνη που ενισχύει την ανάπτυξη των όγκων, αναστέλλει την οδό MET που χρησιμοποιούν τα καρκινικά κύτταρα για να διαφεύγουν της θεραπείας και παράλληλα ενεργοποιεί το ανοσοποιητικό σύστημα ώστε να επιτίθεται στον καρκίνο.

Σε αντίθεση με πολλές αντικαρκινικές θεραπείες, το φάρμακο χορηγείται με υποδόρια ένεση κάθε τρεις εβδομάδες, γεγονός που το καθιστά πιο εύχρηστο σε σχέση με τις ενδοφλέβιες θεραπείες.

Οι περισσότερες παρενέργειες καταγράφηκαν ως ήπιες έως μέτριες, ενώ λιγότεροι από έναν στους δέκα ασθενείς διέκοψαν τη θεραπεία.

Μεταξύ των ασθενών που συμμετείχαν στη δοκιμή ήταν και ο 56χρονος Carl Walsh από το Μπέρμιγχαμ, ο οποίος είχε διαγνωστεί με καρκίνο της γλώσσας. Μετά την αποτυχία χημειοθεραπείας και ανοσοθεραπείας, εντάχθηκε στη δοκιμή OrigAMI-4 στο Royal Marsden.

Όπως περιγράφει, η κατάσταση της υγείας του βελτιώθηκε αισθητά μέσα σε λίγους κύκλους θεραπείας: μειώθηκε το πρήξιμο, υποχώρησε ο πόνος και σταδιακά επέστρεψε σε κανονική διατροφή και καθημερινότητα, ενώ η ομιλία του αποκαταστάθηκε πλήρως.

Προοπτικές και περιορισμοί

Οι ερευνητές σημείωσαν ότι η μελέτη εστίασε αποκλειστικά σε καρκίνους κεφαλής και τραχήλου που δεν σχετίζονται με τον ιό HPV, οι οποίοι θεωρούνται πιο δύσκολοι στη θεραπεία. Το γεγονός αυτό καθιστά τα αποτελέσματα ακόμη πιο ενθαρρυντικά, όπως επισημάνθηκε.

Σύμφωνα με τα δεδομένα, οι ασθενείς έζησαν κατά μέσο όρο 12,5 μήνες μετά την έναρξη της θεραπείας, σε μια κατηγορία καρκίνου με πολύ δυσμενή πρόγνωση όταν οι τυπικές θεραπείες έχουν αποτύχει.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ICR, καθηγητής Kristian Helin, υπογράμμισε ότι η μελέτη δείχνει πώς η στοχευμένη έρευνα μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστικές προόδους, ακόμη και για ασθενείς με ελάχιστες επιλογές θεραπείας.