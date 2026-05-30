Στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας ξεχύθηκαν οι φίλαθλοι των Παριζιάνων μετά τη λήξη της διαδικασίας των πέναλτι.

Η Παρί Σεν Ζερμέν πανηγυρίζει μια ιστορική στιγμή, καθώς η κατάκτηση του Champions League προκάλεσε ξέφρενους πανηγυρισμούς σε φιλάθλους της ομάδας σε όλη την Ευρώπη και κυρίως στη Γαλλία.

Από τη στιγμή της λήξης του τελικού, χιλιάδες οπαδοί ξεχύθηκαν στους δρόμους για να γιορτάσουν αυτή τη μαγική βραδιά. Η επιτυχία της παριζιάνικης ομάδας έφερε ντελίριο ενθουσιασμού, με σημαίες, καπνογόνα και συνθήματα να δημιουργούν μια ατμόσφαιρα απόλυτης αποθέωσης.

Το επίτευγμα αυτό σηματοδοτεί μια νέα σελίδα στην ιστορία της ομάδας, πουκατάφερε να φτάσει στην κορυφή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, δικαιώνοντας τις προσδοκίες και τις μεγάλες επενδύσεις των τελευταίων ετών.

Οι εικόνες από τη Βουδαπέστη και το Παρίσι αποτυπώνουν το μέγεθος της επιτυχίας, με τους φιλάθλους να γιορτάζουν τη μεγαλύτερη διάκριση της ομάδας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να μετατρέπουν τη νύχτα σε μια αληθινή ποδοσφαιρική γιορτή.

