Το Champions League έριξε αυλαία για τη φετινή σεζόν με τον μεγάλο του τελικό.

Πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη συνεχή χρονιά η Παρί Σεν Ζερμέν η οποία νίκησε στα πέναλντι την Άρσεναλ στον τελικό του Champions League στη Βουδαπέστη.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η ομάδα του Λουίς Ενρίκε νίκησε με 4-3 την Άρσεναλ στα πέναλτι, καθώς η κανονική διάρκεια και η παράταση του τελικού ολοκληρώθηκαν με ισοπαλία (1-1).

Ο αγώνας, για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης με αντίπαλους αγγλική και γαλλική ομάδα, ξεκίνησε με την (απερχόμενη) πρωταθλήτρια Ευρώπης να έχει παρατάξει τους ίδιους 10 ποδοσφαιριστές που είχαν ξεκινήσει στον περσινό τελικό απέναντι στην Ίντερ, απέναντι στη μοναδική αήττητη ομάδα της εφετινής διοργάνωσης (11 νίκες, 3 ισοπαλίες, 6 γκολ παθητικό) και στον τερματοφύλακα (Ράγια) που είχε κρατήσει 9 φορές απαραβίαστη την εστία του.

Η τύχη προσφέρθηκε απλόχερα στους «κανονιέρηδες» στο ξεκίνημα του αγώνα. Ήταν μόλις το 6ο λεπτό όταν ο Μαρκίνιος προσπαθώντας να διώξει έστειλε την μπάλα στο σώμα του Τροσάρ για να βγει... ασίστ στον Χάβερτς, ο οποίος διάνυσε περίπου 30 μέτρα και από δύσκολη γωνία (αριστερά) «εκτέλεσε» τον Σαφόνοφ για το 1-0.

Ταυτόχρονα με το άνοιγμα του σκορ, ο Γερμανός διεθνής σημείωσε το δεύτερο γκολ του σε τελικό Champions League με διαφορετική ομάδα, καθώς το 2021 είχε χαρίσει τον τίτλο στην Τσέλσι (1-0) απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι. Ακόμα πιο σπάνιο, ο Χάβερτς το έπραξε με δυο ομάδες της ίδιας πόλης (Λονδίνο). Πριν απ΄ αυτόν, είχαν προηγηθεί μόνο δύο, ο Κριστιάνο Ρονάλντο (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρεάλ Μαδρίτης) και ο Μάριο Μάντζουκιτς (Γιουβέντους, Μπάγερν Μονάχου).

Στη συνέχεια η Άρσεναλ έδωσε μέτρα στην Παρί, που έως το τέλος του ημιχρόνου είχε συντριπτική κατοχή αλλά όχι ιδέες και καθαρό μυαλό, εγκλωβισμένη στις αμυντικές δαγκάνες και την απροσπέλαστη τακτική της ομάδας του Αρτέτα. Η μοναδική στιγμή που απείλησαν πραγματικά οι Γάλλοι καταγράφηκε στο 43΄, με τον Μέντες να περνάει τον Μοσκέρα και να κάνει το γύρισμα προς τον Ρουίθ, που έστειλε την μπάλα άουτ με το κεφάλι.

Οι Λονδρέζοι έχασαν μεγάλη ευκαιρία να διπλασιάσουν στις καθυστερήσεις (45΄+3), όταν από τη συνεργασία των Μοσκέρα, Σάκα, Έντεγκαρντ και την κάθετη πάσα του τελευταίου, ο Χάβερτς δεν κατάφερε να σκοράρει καθώς το σουτ που επιχείρησε «μπλόκαρε» σωτήρια ο Μαρκίνιος.

Με τα επιθετικά ατού (Ντεμπελέ, Κβαρατσκέλια, Ντουέ) της Παρί μπλοκαρισμένα ήταν φανερό ότι μόνο μια ατομική ενέργεια θα μπορούσε να φέρει ανισορροπία και να φέρει το γκολ. Ακριβώς αυτό έγινε στο 62ο λεπτό, όταν μετά το «1-2» που έπαιξαν Ντουέ και Κβαρατσκέλια ο Γεωργιανός άφησε πίσω του τον (αδύναμο κρίκο) Μοσκέρα, ο οποίος τον ανέτρεψε.

Ο Ζίμπερτ έδειξε χωρίς δισταγμό την άσπρη βούλα αλλά δεν έδειξε κάρτα στον «παραβάτη» (θα ήταν η δεύτερη) και ο Ντεμπελέ με άπιαστη εκτέλεση στη δεξιά γωνία ισοφάρισε στο 65΄ και ταυτόχρονα διέκοψε την παράδοση που είχε δημιουργηθεί τα τελευταία οκτώ χρόνια και ήθελε μόνο τη μία ομάδα να σκοράρει (Ρεάλ Μαδρίτης-Λίβερπουλ 3-1 το 2018).

Η ομάδα του Ενρίκε προσπάθησε να εκμεταλλευτεί τη δυναμική της στιγμής και στο 77΄ έφτασε μια ανάσα από την ανατροπή, με τον Κβαρατσκέλια να μπαίνει στη μεγάλη περιοχή και να πλασάρει, την μπάλα να βρίσκει στον Λιούις-Σκέλι, να χτυπά στο δεξί δοκάρι του Ράγια και να φεύγει κόρνερ.

Απέναντι σε μια Άρσεναλ που πρόσεχε κατά κύριο λόγο να μην αφήσει ανοιχτούς χώρους, η Παρί είχε άλλες δυο μεγάλες στιγμές για να γυρίσει ανάποδα το παιχνίδι, στο 89΄ με το σουτ του Βιτίνια σχεδόν να αγγίζει το οριζόντιο δοκάρι και στις καθυστερήσεις (90΄+7) με τον Μπαρκολά, που έφυγε στην αντεπίθεση αλλά εκτέλεσε άστοχα από πλάγια θέση.

Το 1-1 έμεινε, ο τελικός οδηγήθηκε στην παράταση και στο 102΄ οι της Άρσεναλ διαμαρτυρήθηκαν για πέναλτι σε «εναγκαλισμό» Μαντουέκε και Νούνο Μέντες, οι οποίοι αλληλοτραβήχτηκαν στην περιοχή. Αυτή ήταν και η μόνη φάση που «άναψαν τα αίματα» στο έξτρα ημίωρο, με το παιχνίδι να κρίνεται εν τέλει στα πέναλτι.

