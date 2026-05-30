Εντυπωσιακές εικόνες καταγράφηκαν από την Puskás Arena στη Βουδαπέστη, όπου οι εξέδρες του γηπέδου «ντύθηκαν» στα μπλε, κόκκινα και λευκά χρώματα των δύο φιναλίστ του τελικού του Champions League.

Σε απόλυτα εορταστικό κλίμα κινείται η Puskás Arena στη Βουδαπέστη, στη διάρκεια του μεγάλου τελικού του Champions League, με τις εξέδρες να προσφέρουν ήδη ένα εντυπωσιακό οπτικό θέαμα.

Οι κερκίδες του γηπέδου «ντύθηκαν» στα χρώματα των δύο φιναλίστ, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό σε μπλε, κόκκινους και λευκούς τόνους, καθώς οι φίλαθλοι των δύο ομάδων πήραν τις θέσεις τους για το μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού της χρονιάς.

Η ατμόσφαιρα στο γήπεδο χαρακτηρίζεται γιορτινή ενώ η εικόνα των γεμάτων κερκίδων αναμένεται να αποτελέσει μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της βραδιάς.

Η Βουδαπέστη φιλοξενεί για πρώτη φορά τον τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, με το ενδιαφέρον να είναι στραμμένο τόσο στον αγωνιστικό χώρο όσο και στην ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι χιλιάδες φίλαθλοι στις εξέδρες.

