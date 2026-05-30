Αίσιο τέλος δόθηκε στην υπόθεση εξαφάνισης του 66χρονου από τον Άγιο Νικόλαο, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί τις προηγούμενες ημέρες, προκαλώντας κινητοποίηση των αρχών και συναγερμό για την τύχη του.

Ο άνδρας εντοπίστηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι είναι καλά στην υγεία του, ενώ η εξαφάνισή του έληξε χωρίς να υπάρξει κάποιο περαιτέρω ανησυχητικό εύρημα.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνισή του στις 29/05/2026 και άμεσα προχώρησε στην δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικα, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, καθώς συνέτρεχαν λόγοι οι οποίοι έθεταν τη ζωή του σε κίνδυνο.