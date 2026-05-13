Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Έκκληση για πληροφορίες από το Χαμόγελο του παιδιού.

Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση 16χρονης από χώρο παιδικής προστασίας στη Νέα Σμύρνη, με το Χαμόγελο του Παιδιού να προχωρά στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Η ανήλικη αγνοείται από το μεσημέρι της Δευτέρας 4 Μαΐου, ενώ ο Οργανισμός ενημερώθηκε για την εξαφάνισή της την Τρίτη 12 Μαΐου.

Πρόκειται για την Αλεξάνδρα Γ., ηλικίας 16 ετών, η οποία εξαφανίστηκε από χώρο παιδικής προστασίας στη Νέα Σμύρνη.

Η 16χρονη έχει ύψος 1,60 μ., κανονικό βάρος, καστανόξανθα μαλλιά και πράσινα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε φόρμες και λευκές παντόφλες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Έκκληση για πληροφορίες

Το Χαμόγελο του Παιδιού απευθύνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει οτιδήποτε για την εξαφάνιση της 16χρονης να επικοινωνήσει άμεσα με τις Αρχές ή με τον Οργανισμό.

Οι πολίτες μπορούν να καλούν στην Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000, καθώς και σε οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα της χώρας.