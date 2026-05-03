Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε πράσινη βερμούδα και μπλε κοντομάνικη μπλούζα.

Συναγερμός στη Δάφνη μετά την εξαφάνιση του Σαϊέντ (ον.) Αζούζ (επ.), 11 ετών, αιγυπτιακής καταγωγής. Όπως γνωστοποίησε το «Χαμόγελο του Παιδιού» την Κυριακή (03.05.2026), ο ανήλικος διέμενε σε χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων παιδιών.

Η ανακοίνωση που εξέδωσε το «Χαμόγελο του Παιδιού» για την εξαφάνιση, αναφέρει ότι ο 11χρονος Σαϊέντ (ον.) Αζούζ (επ.), 11 ετών, αγνοείται από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, στην περιοχή της Δάφνης, από τις απογευματινές ώρες της 2ας Μαΐου.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε στις 3 Μαΐου και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανηλίκου, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Σαϊέντ (ον.) Αζούζ (επ.), έχει ύψος 1,45 μ., κανονικό βάρος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας, αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει «ζωντανή» ενημέρωση για την εξαφάνιση.