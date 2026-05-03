Ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ τόνισε ότι το σχέδιο 14 σημείων του συνδέεται αποκλειστικά με τον τερματισμό του πολέμου και, σε αυτό το στάδιο, δεν έχουν πυρηνικές διαπραγματεύσεις.

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ απάντησαν στην πρότασή του που περιλαμβάνει 14 σημεία για τον τερματισμό του πολέμου.

Όπως αναφέρει το aljazeera, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, λέει ότι το Ιράν έχει λάβει τη γνώμη των ΗΠΑ για την πρότασή του μέσω του Πακιστάν.

Ο Μπαγκάεϊ δήλωσε στα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ότι το Ιράν εξετάζει επί του παρόντος την απάντηση των ΗΠΑ.

Νωρίτερα, έγινε γνωστό ότι η Τεχεράνη υπέβαλε απάντηση 14 σημείων σε αντίστοιχη αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, μέσω πακιστανικής διαμεσολάβησης.

Η ιρανική πρόταση απαντά σε σχέδιο εννέα σημείων της Ουάσινγκτον και εστιάζει στον πλήρη τερματισμό (και όχι στο «πάγωμα») των εχθροπραξιών, απορρίπτοντας την αμερικανική πρόταση για δίμηνη εκεχειρία και ζητώντας επίλυση των βασικών ζητημάτων εντός 30 ημερών. Η Τεχεράνη υπογραμμίζει ότι προτεραιότητα πρέπει να είναι ο τερματισμός του πολέμου και όχι η παράταση μιας προσωρινής ανακωχής.