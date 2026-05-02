Αξίζει να σημειωθεί ότι στον Γιώργο Μυλωνάκη έχει διενεργηθεί τραχειοστομία, αλλά ο ίδιος αναπνέει χωρίς μηχανική υποστήριξη.

Καλά είναι τα νέα για την κατάσταση της υγείας του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος συνεχίζει να νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, μετά ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου που υπέστη προ ημερών.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά για την υγεία του από τους θεράποντες ιατρούς του, η χορήγηση των κατασταλτικών φαρμάκων έχει μειωθεί σημαντικά γεγονός που επιβεβαιώνει πως η υγεία του εξελίσσεται θετικά. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τον υφυπουργό κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του και εκείνος τον αναγνώρισε και αντέδρασε άμεσα κάνοντάς του νεύμα.

Υπενθυμίζεται ότι Γιώργος Μυλωνάκης είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο μετά από ξαφνικό επεισόδιο υγείας, το οποίο προκάλεσε άμεση κινητοποίηση του ιατρικού προσωπικού και στελεχών της κυβέρνησης. Από την πρώτη στιγμή, κυβερνητικά στελέχη αλλά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασής του.

Το περιστατικό είχε προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στο πολιτικό σκηνικό, καθώς κορυφαίοι υπουργοί και συνεργάτες του Πρωθυπουργού είχαν επισκεφθεί το νοσοκομείο για ενημέρωση και συμπαράσταση, ενώ η κατάσταση του υφυπουργού χαρακτηρίστηκε κρίσιμη αλλά σταθερή.