Τι δείχνει πλήθος ερευνών.

Η σύγχρονη ψυχολογία και η επιστήμη της υγείας καταρρίπτουν όλο και περισσότερο την παλιά αντίληψη ότι η καλή υγεία μέχρι τα 60 ή τα 70 εξαρτάται κυρίως από τα «καλά γονίδια».

Αντίθετα, πλήθος ερευνών δείχνει ότι ο τρόπος ζωής, οι καθημερινές συνήθειες και κυρίως η ψυχολογική στάση του ανθρώπου παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της σωματικής και ψυχικής ευεξίας.

Οι άνθρωποι που παραμένουν πραγματικά υγιείς σε μεγαλύτερη ηλικία δεν είναι απαραίτητα εκείνοι που είχαν την «τέλεια» βιολογική προδιάθεση. Είναι συνήθως εκείνοι που έχουν μάθει να διαχειρίζονται το άγχος τους, να προσαρμόζονται στις δυσκολίες και να διατηρούν μια αίσθηση σκοπού στη ζωή τους.

Η ψυχολογική ανθεκτικότητα, δηλαδή η ικανότητα να ανακάμπτει κανείς μετά από δύσκολες καταστάσεις, φαίνεται να αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες μακροχρόνιας υγείας.

Επιπλέον, η ποιότητα των κοινωνικών σχέσεων επηρεάζει άμεσα την υγεία. Άτομα που διατηρούν ουσιαστικές και υποστηρικτικές σχέσεις με φίλους και οικογένεια παρουσιάζουν χαμηλότερα επίπεδα στρες και καλύτερη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.

Η μοναξιά και η κοινωνική απομόνωση, αντίθετα, έχουν αποδειχθεί εξίσου επιβλαβείς με άλλους γνωστούς παράγοντες κινδύνου, όπως η κακή διατροφή ή η έλλειψη άσκησης.

Παράλληλα, η στάση απέναντι στη ζωή έχει σημασία. Οι άνθρωποι που διατηρούν αισιοδοξία, ευγνωμοσύνη και διάθεση για μάθηση τείνουν να υιοθετούν πιο υγιεινές συμπεριφορές. Δεν αποφεύγουν μόνο τις καταστροφικές συνήθειες, αλλά επενδύουν ενεργά στην ευεξία τους, είτε μέσω της φυσικής δραστηριότητας είτε μέσω της προσωπικής ανάπτυξης.

Συνεπώς, η υγεία σε μεγαλύτερη ηλικία δεν είναι απλώς αποτέλεσμα τύχης ή γενετικής κληρονομιάς. Είναι, σε μεγάλο βαθμό, το αποτέλεσμα επιλογών και ψυχολογικών στάσεων που διαμορφώνονται σε όλη τη διάρκεια της ζωής.

Αυτό σημαίνει ότι ο καθένας έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει θετικά την πορεία της υγείας του, καλλιεργώντας συνήθειες και νοοτροπίες που ενισχύουν τόσο το σώμα όσο και το πνεύμα.

Πηγή spacedaily.com