«Εντυπωσιακά γρήγορη μεταβολή», επισημαίνει ο Σάκης Αρναούτογλου σε ανάρτηση.

Αισθητή γίνεται ήδη η πτώση της θερμοκρασίας, που «χαλάει» το τριήμερο της Πρωτομαγιάς. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης, που αναφέρει ο Σάκης Αρναούτογλου σε ανάρτηση.

Μέσα σε μόλις δύο ώρες, η θερμοκρασία έπεσε σχεδόν 10 βαθμούς- από περίπου 21°C στους 11°C- στον μετεωρολογικό σταθμό της ΔΕΘ, γράφει σε ανάρτηση και σχολιάζει πως πρόκειται για μια «εντυπωσιακά γρήγορη» μεταβολή.

«Θεσσαλονίκη σήμερα: από τις 16:00 έως τις 18:00 η θερμοκρασία στον μετεωρολογικό σταθμό της ΔΕΘ έπεσε από περίπου 21°C στους 11°C. Μια εντυπωσιακά γρήγορη μεταβολή, με πτώση σχεδόν 10 βαθμών μέσα σε μόλις δύο ώρες!», γράφει ο Σάκης Αρναούτογλου στην ανάρτηση.

«Φθινοπωρινή» Πρωτομαγιά, άνοδος θερμοκρασίας την επόμενη εβδομάδα

Στο δελτίο καιρού που ανάρτησε την Τετάρτη, ο Σάκης Αρναούτογλου προειδοποιούσε για την πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού την Πρωτομαγιά, με βασικά χαρακτηριστικά τις βροχές, τους ισχυρούς ανέμους και την αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Από την Παρασκευή και καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, οι νεφώσεις θα είναι αυξημένες, ενώ αναμένονται διαστήματα βροχών και τοπικών καταιγίδων, κυρίως στα ανατολικά, τα νότια και σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές. Στα ορεινά, δεν αποκλείονται ακόμη και χιονοπτώσεις, γεγονός ασυνήθιστο για την εποχή.

Στο Αιγαίο, οι άνεμοι θα πνέουν πολύ ισχυροί, αγγίζοντας τοπικά τα 9 μποφόρ, δημιουργώντας προβλήματα στις θαλάσσιες μετακινήσεις και ενισχύοντας περαιτέρω την αίσθηση ψύχρας. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε επίπεδα χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή, με μια μικρή βελτίωση να διαφαίνεται προς το τέλος του τριημέρου.

Πάντως, προς τα τέλη της επόμενης εβδομάδας αναμένεται σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας, καθώς θερμές αέριες μάζες θα κινηθούν προς την περιοχή μας και πιθανών να οδηγήσουν σε πρώιμα καλοκαιρινές συνθήκες.