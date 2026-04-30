Ο Συντονιστής Διευθυντής Εμπορίας της ΔΕΠΑ Εμπορίας σημείωσε ότι η εταιρεία διατηρεί ενεργή παρουσία σε όλες τις αγορές φυσικού αερίου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας αναδείχθηκε νικήτρια στον διεθνή διαγωνισμό προμήθειας υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) που προκήρυξε η Bulgartransgaz, καταθέτοντας την πλέον ανταγωνιστική προσφορά μεταξύ των συμμετεχόντων, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

Η διαδικασία του διαγωνισμού πραγματοποιήθηκε μέσω του ενεργειακού χρηματιστηρίου Balkan Gas Hub και αφορούσε την προμήθεια ποσότητας 500 GWh, ήτοι 0,5 TWh LNG, για την κάλυψη αναγκών του εθνικού συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου της Βουλγαρίας.

Όπως έγινε γνωστό, η παράδοση του φορτίου προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στον πλωτό τερματικό σταθμό επαναεριοποίησης FSRU Αλεξανδρούπολης κατά το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Στη συνέχεια, το LNG θα υποβληθεί σε διαδικασία αεριοποίησης πριν διοχετευθεί προς τη βουλγαρική αγορά.

Σε δήλωσή του, ο Συντονιστής Διευθυντής Εμπορίας της ΔΕΠΑ Εμπορίας, Χρήστος Μπασδέκης, υπογράμμισε ότι η επιτυχής έκβαση του διαγωνισμού αναδεικνύει τη σημασία της αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας στην περιοχή. Όπως σημείωσε, η εταιρεία διατηρεί ενεργή παρουσία σε όλες τις αγορές φυσικού αερίου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και επιδιώκει να συνεχίσει να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση του εφοδιασμού τα επόμενα χρόνια.