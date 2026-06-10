«Εγώ δεν είμαι από αυτούς, που λένε «είναι λάθος οι δημοσκοπήσεις» - με όλα τα στραβά που μπορεί να έχουν - μετά από δώδεκα δημοσκοπήσεις κάτι λένε», είπε ο Νίκος Παπανδρέου.

Σε διαφορετική «γραμμή» από την κεντρική του ΠΑΣΟΚ, σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις, εμφανίστηκε ο Νίκος Παπανδρέου σε συνέντευξή του στο Action24.

«Αν δούμε τις δημοσκοπήσεις σαν μάθημα, σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξουμε πλώρη. Το μάθημα για εμένα είναι που θα το πάμε από εδώ και πέρα. Εγώ δεν είμαι από αυτούς, που λένε «είναι λάθος οι δημοσκοπήσεις» - με όλα τα στραβά που μπορεί να έχουν - μετά από δώδεκα δημοσκοπήσεις κάτι λένε. Αυτό δείχνει, αυτό που έλεγα πάντα. Να έχουμε θετική ατζέντα. Το πρόγραμμα για τη στέγη, για την υγεία, τις θέσεις μας. Πρέπει να τα περάσουμε αυτά. Πρέπει να πεισθεί ο κόσμος.», είπε ο ευρωβουλευτής.

«Ο Τσίπρας δεν εξήγησε ποτέ γιατί είχε αυταπάτες»

Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα και απαντώντας σε σχετική ερώτηση είπε πως θα περίμενε μια συγγνώμη ειλικρινή και όχι χάριν αστεϊσμού. Τονίζοντας πως ο αρχηγός της ΕΛΑΣ δεν εξήγησε ποτέ γιατί είχε αυταπάτες, οι οποίες οδήγησαν σε ένα τρίτο μνημόνιο.

«Αυτόνομη πορεία στις εκλογές, συζήτηση μετά το αποτέλεσμα»

Ο Νίκος Παπανδρέου τάχθηκε υπέρ της αυτόνομης εκλογικής πορείας του στις επερχόμενες εκλογές, ΠΑΣΟΚ - όπως αποφασίστηκε και στο συνέδριο του κόμματος - ωστόσο αναφερόμενος στο ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών τόνισε πως μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής μπορούν να συμβούν πολλά, θυμίζοντας πως σε αντίστοιχο χρονικό διάστημα ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύθηκε μετά την ήττα του Αλέξη Τσίπρα.

Ο Ν. Παπανδρέου υπογράμμισε πως κανείς δεν μπορεί να συζητά για διάφορα ενδεχόμενα, ούτε να βασίζει την πολιτική του αποκλειστικά στις δημοσκοπήσεις, χωρίς να υπάρχει εκλογικό αποτέλεσμα και πρόσθεσε πως την πρώτη Κυριακή θα πρέπει με βάση το ποσοστό να συζητηθούν και στο ΠΑΣΟΚ με δημοκρατικές διαδικασίες οι επόμενες κινήσεις.

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Ο ευρωβουλευτής πρόσθεσε πως το ΠΑΣΟΚ πρέπει να συνεχίσει την προσπάθεια προώθησης των θέσεών του και να προσελκύσει τους πολίτες που παλαιότερα αποτελούσαν τον κορμό του, δηλαδή τη μεσαία τάξη, τους αγρότες και τους εργάτες.

«Μονοπρόσωποι πολιτικοί σχηματισμοί»

Συγκρίνοντας το ΠΑΣΟΚ με κόμματα όπως η ΕΛΑΣ, η Ελπίδα, το ΜέΡΑ25 και η Πλεύση Ελευθερίας, είπε πως πρόκειται για μονοπρόσωπους πολιτικούς σχηματισμούς σε αντίθεση με το ΠΑΣΟΚ, που διαθέτει έμπειρα και ικανά στελέχη.

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