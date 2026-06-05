Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Καθαρά δεύτερη σε άλλη μία έρευνα καταγράφεται η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, ενώ το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού αφήνει ξανά πίσω του το ΠΑΣΟΚ.

Αντίστοιχη περίπου εικόνα με αυτή που είχαν καταγράψει και οι προηγούμενες δημοσκοπήσειςπου παρουσιάστηκαν εντός της εβδομάδας έχει η έρευνα της Prorata για την «Εφημερίδα των Συντακτών».

Η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 24% κι ακολουθούν ΕΛΑΣ (14,5%), Ελπίδα για τη Δημοκρατία (9,5%) και ΠΑΣΟΚ (8,5%).

Αναλυτικά:

Πρόθεση Ψήφου (χωρίς αποχή)

Νέα Δημοκρατία: 24%

ΕΛΑΣ: 14,5%

Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 9,5%

ΠΑΣΟΚ: 8,5%

Ελληνική Λύση: 8%

ΚΚΕ: 6%

Πλεύση Ελευθερίας: 3,5%

Φωνή Λογικής: 3,5%

ΜεΡΑ25: 3%

ΣΥΡΙΖΑ: 2%

Δημοκράτες: 1%

Νέα Αριστερά: 1%

Νίκη: 0,5%.

Άλλα κόμματα: 2,5%

Δεν έχω αποφασίσει: 12,5%.

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα της Prorata ρωτήθηκαν και ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότερο για πρωθυπουργό, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να είναι ξανά πρώτος με ποσοστό 26%.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δεύτερος ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 16% και ακολουθούν Κυριάκος Βελόπουλος με 7%, Μαρία Καρυστιανού με 6%, Νίκος Ανδρουλάκης με 6%, Ζωή Κωνσταντοπούλου, Δημήτρης Κουτσούμπας με 3%, Γιάνης Βαρουφάκης, Γαβριήλ Σακελλαρίδης και Αφροδίτη Λατινοπούλου με 2%. Σωκράτης Φάμελλος, Δημήτρης Νατσιός και Στέφανος Κασσελάκης συγκεντρώνουν μόλις 1%.