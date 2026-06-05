Αντίστοιχη περίπου εικόνα με αυτή που είχαν καταγράψει και οι προηγούμενες δημοσκοπήσειςπου παρουσιάστηκαν εντός της εβδομάδας έχει η έρευνα της Prorata για την «Εφημερίδα των Συντακτών».
Η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 24% κι ακολουθούν ΕΛΑΣ (14,5%), Ελπίδα για τη Δημοκρατία (9,5%) και ΠΑΣΟΚ (8,5%).
Αναλυτικά:
Πρόθεση Ψήφου (χωρίς αποχή)
- Νέα Δημοκρατία: 24%
- ΕΛΑΣ: 14,5%
- Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 9,5%
- ΠΑΣΟΚ: 8,5%
- Ελληνική Λύση: 8%
- ΚΚΕ: 6%
- Πλεύση Ελευθερίας: 3,5%
- Φωνή Λογικής: 3,5%
- ΜεΡΑ25: 3%
- ΣΥΡΙΖΑ: 2%
- Δημοκράτες: 1%
- Νέα Αριστερά: 1%
- Νίκη: 0,5%.
- Άλλα κόμματα: 2,5%
- Δεν έχω αποφασίσει: 12,5%.
Οι συμμετέχοντες στην έρευνα της Prorata ρωτήθηκαν και ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότερο για πρωθυπουργό, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να είναι ξανά πρώτος με ποσοστό 26%.
Δεύτερος ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 16% και ακολουθούν Κυριάκος Βελόπουλος με 7%, Μαρία Καρυστιανού με 6%, Νίκος Ανδρουλάκης με 6%, Ζωή Κωνσταντοπούλου, Δημήτρης Κουτσούμπας με 3%, Γιάνης Βαρουφάκης, Γαβριήλ Σακελλαρίδης και Αφροδίτη Λατινοπούλου με 2%. Σωκράτης Φάμελλος, Δημήτρης Νατσιός και Στέφανος Κασσελάκης συγκεντρώνουν μόλις 1%.