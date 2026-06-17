Νέος πόλος έλξης στο Μαρούσι διεθνών προδιαγραφών.

Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται το Project VORIA, η επένδυση ύψους 380 εκατ. ευρώ που αναπτύσσεται στο Μαρούσι και φιλοδοξεί να δημιουργήσει έναν νέο πόλο φιλοξενίας, ψυχαγωγίας και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων διεθνών προδιαγραφών. Κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο εργοτάξιο του έργου, στη συμβολή των λεωφόρων Κηφισίας και Σπύρου Λούη, παρουσιάστηκαν η νέα ταυτότητα και η αναπτυξιακή στρατηγική του συγκροτήματος από τη Regency Entertainment και τη NorthStar Entertainment, φορέα της επένδυσης.

Το έργο, το οποίο βρίσκεται ήδη σε φάση κατασκευής, σχεδιάζεται ως ένας πολυλειτουργικός προορισμός που θα συνδυάζει ξενοδοχειακές υποδομές υψηλών προδιαγραφών, συνεδριακούς χώρους, εγκαταστάσεις εστίασης και ψυχαγωγίας, καθώς και το νέο καζίνο που θα προκύψει από τη μετεγκατάσταση του Καζίνο Πάρνηθας.

Σύμφωνα με τις μελέτες που παρουσιάστηκαν, η επένδυση αναμένεται να αποφέρει οφέλη που προσεγγίζουν τα 700 εκατ. ευρώ για το Δημόσιο σε ορίζοντα δεκαετίας, ενώ εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει περίπου 2.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας. Παράλληλα, προβλέπεται η καταβολή επιπλέον 30 εκατ. ευρώ προς το Δημόσιο στο πλαίσιο της διαδικασίας μετεγκατάστασης του καζίνο.

Κεντρικό στοιχείο του Project VORIA θα αποτελέσει το νέο ξενοδοχείο πέντε αστέρων, το οποίο θα λειτουργήσει υπό τη διαχείριση της MGallery Collection του ομίλου Accor, στο πλαίσιο στρατηγικής συμφωνίας διάρκειας 25 ετών. Η ξενοδοχειακή μονάδα θα διαθέτει 170 δωμάτια και σουίτες, εγκαταστάσεις ευεξίας και spa συνολικής επιφάνειας 2.000 τ.μ., χώρους εστίασης και αναψυχής, πισίνα, καθώς και συνεδριακό κέντρο με αμφιθέατρο χωρητικότητας 1.100 ατόμων.

Το νέο καζίνο θα περιλαμβάνει 60 τραπέζια παιγνίων, 1.100 slot machines, ηλεκτρονικά τερματικά, VIP αίθουσες, εστιατόρια και μπαρ, φιλοδοξώντας να αποτελέσει έναν σύγχρονο προορισμό ψυχαγωγίας στην Αττική.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη βιωσιμότητα του έργου. Το συγκρότημα θα αναπτυχθεί με χαμηλότερο ύψος από τα γειτονικά κτίρια, ενώ θα περιβάλλεται από εκτεταμένους χώρους πρασίνου συνολικής έκτασης 17.232 τ.μ.

Επιπλέον, 25 από τα συνολικά 50 στρέμματα της έκτασης έχουν παραχωρηθεί στον Δήμο Αμαρουσίου για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων ελεύθερης πρόσβασης περίπου 30.000 τ.μ., ενισχύοντας σημαντικά το δημόσιο αποτύπωμα της επένδυσης.

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Στο πλαίσιο του έργου προβλέπονται επίσης σημαντικές παρεμβάσεις στις κυκλοφοριακές υποδομές της περιοχής, με αποκλειστική χρηματοδότηση από τη NorthStar Entertainment. Μεταξύ άλλων, σχεδιάζονται δύο νέοι ανισόπεδοι κόμβοι, παρεμβάσεις στους παραδρόμους της λεωφόρου Κηφισίας και της Σπύρου Λούη, καθώς και αναβάθμιση της πεζογέφυρας των Ολυμπιακών Αγώνων που συνδέει το Χαλάνδρι με το ΟΑΚΑ. Σύμφωνα με τη σχετική συγκοινωνιακή μελέτη, οι παρεμβάσεις αναμένεται να βελτιώσουν την οδική ασφάλεια και να αποσυμφορήσουν την κυκλοφορία στην ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα, το Project VORIA συνδέεται με ένα ευρύτερο σχέδιο αναβάθμισης της Πάρνηθας. Εντός τριών ετών από την έναρξη λειτουργίας του συγκροτήματος προβλέπεται η ανακατασκευή του Πύργου Μυλωνά και η αποκατάσταση του φυσικού τοπίου στην περιοχή του ιστορικού Mont Parnes, με προϋπολογισμό 19 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, η NorthStar Entertainment θα χρηματοδοτεί για πέντε χρόνια δράσεις προστασίας του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας και εργασίες συντήρησης του τελεφερίκ.

Ο διευθύνων σύμβουλος της NorthStar Entertainment, Γιάννης Τσιρίκος, χαρακτήρισε το Project VORIA ως κάτι περισσότερο από μια μεγάλη επένδυση, τονίζοντας ότι στόχος είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου προορισμού που θα συνδυάζει φιλοξενία, ψυχαγωγία, πράσινο και δημόσιους χώρους, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της Αθήνας και της ευρύτερης περιοχής των βορείων προαστίων.

Από την πλευρά της ΕΤΑΔ, η διευθύνουσα σύμβουλος Ηρώ Χατζηγεωργίου επισήμανε ότι το έργο αποτελεί παράδειγμα αξιοποίησης δημόσιας περιουσίας μέσω της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, δημιουργώντας νέες αναπτυξιακές προοπτικές για την οικονομία και την τοπική κοινωνία.

Τις αρχιτεκτονικές μελέτες του έργου έχουν εκπονήσει το αμερικανικό γραφείο WATG και το ελληνικό ASPA-KST, ενώ την κατασκευή έχει αναλάβει η METKA του ομίλου METLEN. Το Project Management υλοποιεί η εταιρεία ECC.