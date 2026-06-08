Στους δρόμους βρίσκονται οι Αλβανοί, οι οποίοι εναντιώνονται στην επένδυση του Τζάρεντ Κούσνερ (γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ) σε μία περιβαλλοντικά ευαίσθητη περιοχή των ακτών της Αδριατικής.

Η κυβέρνηση της Αλβανίας προχωρά κανονικά με τα σχέδια κατασκευής ενός πολυτελούς τουριστικού θερέτρου στις νότιες ακτές της χώρας, παρά τις έντονες αντιδράσεις περιβαλλοντικών οργανώσεων και πολιτών. Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, δήλωσε ότι το έργο, στο οποίο εμπλέκεται ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, θα υλοποιηθεί κανονικά.

Χιλιάδες διαδηλωτές έχουν βγει στους δρόμους των Τιράνων αλλά και των παράκτιων περιοχών όπου σχεδιάζεται η επένδυση, ζητώντας την ακύρωσή της λόγω των πιθανών επιπτώσεων στο προστατευόμενο οικοσύστημα της περιοχής Βιόσα-Νάρτα. Η περιοχή φιλοξενεί φλαμίνγκο, μεσογειακές φώκιες και σημαντικές περιοχές φωλεοποίησης θαλάσσιων χελωνών.

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Η «Επανάσταση των Φλαμίνγκο»

Τα φλαμίνγκο έχουν εξελιχθεί σε σύμβολο των κινητοποιήσεων, με τους διαδηλωτές να κρατούν ροζ φουσκωτά πουλιά και πανό με το σύνθημα «Επανάσταση των Φλαμίνγκο».

Παρά τις αντιδράσεις, ο Ράμα εμφανίστηκε αποφασισμένος να προχωρήσει το έργο, δηλώνοντας ότι τα τελικά σχέδια θα εντυπωσιάσουν την κοινή γνώμη όταν παρουσιαστούν τους επόμενους μήνες. Μάλιστα, εκτίμησε ότι τμήματα του συγκροτήματος ενδέχεται να είναι προσβάσιμα στο κοινό πριν από το τέλος της δεκαετίας.

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«Θα είναι ένα όμορφο έργο και θα είμαστε περήφανοι που συμβάλλουμε στην ανάπτυξη της Ευρώπης», δήλωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι εξελέγη για να υλοποιεί τέτοιου είδους αναπτυξιακά σχέδια και όχι για να ακολουθεί όσους διαφωνούν με το όραμά του για τη χώρα.

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Το φιλόδοξο project αποτελεί πρωτοβουλία του Κούσνερ και της συζύγου του, Ιβάνκα Τραμπ, οι οποίοι επισκέφθηκαν την Αλβανία πριν από μερικά χρόνια και, σύμφωνα με το Reuters, εντυπωσιάστηκαν από τη φυσική ομορφιά της περιοχής. Η επενδυτική εταιρεία Affinity Partners συμμετέχει στην ανάπτυξη του έργου ύψους 1,4 δισ. ευρώ κοντά στη Βιόσα-Νάρτα, καθώς και σε ένα δεύτερο σχέδιο ανάπτυξης στο νησί Σαζάν.

Σύμφωνα με τον Αλβανό πρωθυπουργό, η συνολική αξία των δύο έργων μπορεί να φτάσει έως και τα 5 δισ. ευρώ. «Είναι ένα μεγάλο όνειρο και τα μεγάλα όνειρα πάντοτε προκαλούν αντιδράσεις», σχολίασε.

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Στο επίκεντρο η «προστασία της βιοποικιλότητας»

Οι κινητοποιήσεις εντάθηκαν στα τέλη Μαΐου, όταν η περιοχή αποκλείστηκε προσωρινά με συρματοπλέγματα στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών εργασιών για την κατασκευή οδικής πρόσβασης. Κατά τη διάρκεια επεισοδίων με ιδιωτικές εταιρείες ασφαλείας τραυματίστηκαν ορισμένοι διαδηλωτές, ενώ η ένταση μεταφέρθηκε αργότερα και στην πρωτεύουσα.

Αν και ο φράχτης απομακρύνθηκε, με τον ίδιο τον Ράμα να χαρακτηρίζει την τοποθέτησή του «ντροπιαστική ιδέα», ο πρωθυπουργός υποβάθμισε τις περιβαλλοντικές ανησυχίες. Όπως ανέφερε, η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και θα προχωρήσει παράλληλα με την ανάπτυξη του έργου.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στην προστασία της βιοποικιλότητας και των φυσικών οικοσυστημάτων της χώρας, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας από πλευράς των ευρωπαϊκών θεσμών για την προστασία της άγριας ζωής στην Αλβανία.

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