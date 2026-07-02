Το νέο ξενοδοχειακό συγκρότημα στη Θεσσαλονίκη, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2029, αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την εμβληματική ανάπλαση του πρώην βιομηχανικού συγκροτήματος που υλοποιεί η DIMAND

Στη δημιουργία του πρώτου ξενοδοχείου της αλυσίδας Hilton στη Θεσσαλονίκη προχωρούν η DIMAND και η Hilton, ανακοινώνοντας την υπογραφή συμφωνίας για την ανάπτυξη του «Hilton Thessaloniki» στο ιστορικό ακίνητο της πρώην ζυθοποιίας ΦΙΞ, στη δυτική είσοδο της πόλης. Η σχετική ανακοίνωση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου στο MOMus – Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης.

Το νέο ξενοδοχειακό συγκρότημα, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2029, αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την εμβληματική ανάπλαση του πρώην βιομηχανικού συγκροτήματος που υλοποιεί η DIMAND. Το ξενοδοχείο θα λειτουργεί υπό τη διαχείριση της Hilton, ενώ το συνολικό masterplan της ανάπτυξης φέρει την υπογραφή του διεθνούς αρχιτεκτονικού γραφείου Foster + Partners.

Η επένδυση ενισχύει περαιτέρω το αποτύπωμα της Hilton στην ελληνική αγορά, όπου ο όμιλος διαθέτει σήμερα χαρτοφυλάκιο 71 ξενοδοχείων, εκ των οποίων τα 50 βρίσκονται ήδη σε λειτουργία και τα υπόλοιπα βρίσκονται υπό ανάπτυξη. Με την προσθήκη του «Hilton Thessaloniki», το brand Hilton Hotels & Resorts επεκτείνει ακόμη περισσότερο την παρουσία του στη χώρα, προσθέτοντας έναν νέο προορισμό δίπλα σε εμβληματικές μονάδες όπως το Conrad Athens The Ilisian, το Sandblu Santorini, LXR Hotels & Resorts και το Hilton Chania Old Town Resort & Spa.

Το «Hilton Thessaloniki» θα αποτελεί ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα διεθνών προδιαγραφών, συνολικής δυναμικότητας 184 δωματίων, το οποίο θα αναπτυχθεί σε δύο κτίρια. Το νέο βιοκλιματικό κτίριο θα διαθέτει 153 δωμάτια και σουίτες, ενώ ένα από τα τρία διατηρητέα κτίρια της πρώην ζυθοποιίας θα αποκατασταθεί και θα επαναχρησιμοποιηθεί, φιλοξενώντας ακόμη 31 δωμάτια και σουίτες, αναδεικνύοντας την ιστορική και βιομηχανική κληρονομιά του συγκροτήματος.

Το κυρίως ξενοδοχείο, συνολικής επιφάνειας περίπου 11.250 τετραγωνικών μέτρων και επτά ορόφων, θα περιλαμβάνει δύο εστιατόρια, δύο μπαρ, χώρους ευεξίας και εκγύμνασης, καθώς και αίθουσες συνεδρίων και εκδηλώσεων. Στην οροφή του κτιρίου θα λειτουργεί πισίνα με πανοραμική θέα προς τη Θεσσαλονίκη και τον Θερμαϊκό Κόλπο. Το κτίριο αναμένεται να πιστοποιηθεί κατά LEED Gold, ενώ την αρχιτεκτονική μελέτη υπογράφει το Foster + Partners.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, το διατηρητέο κτίριο, συνολικής επιφάνειας περίπου 7.000 τετραγωνικών μέτρων, θα αποκατασταθεί με σεβασμό στα ιστορικά και αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του και θα φιλοξενεί, εκτός από τα δωμάτια και τις σουίτες, χώρους ευεξίας με spa και χαμάμ, εγκαταστάσεις εστίασης, microbrewery και συνεδριακούς χώρους. Την αρχιτεκτονική μελέτη του κτιρίου υπογράφει το γραφείο Georges Batzios Architects.

Το «Hilton Thessaloniki» εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο ανάπλασης του πρώην συγκροτήματος ΦΙΞ, ένα έργο μικτών χρήσεων που θα συνδυάζει φιλοξενία, κατοικία, εμπορικές δραστηριότητες, πολιτιστικούς χώρους και δημόσιες υποδομές, με στόχο τη δημιουργία μιας νέας, ζωντανής αστικής γειτονιάς στη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης.

Ο Vice President Development Southern Europe της Hilton, Alan Mantin, δήλωσε ότι η συνεργασία με τη DIMAND για την είσοδο του brand Hilton Hotels & Resorts στη Θεσσαλονίκη αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη του ομίλου στην ελληνική αγορά και τη στρατηγική σημασία της χώρας για τη μελλοντική ανάπτυξη της εταιρείας.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της DIMAND, Δημήτρης Ανδριόπουλος, επισήμανε ότι η προσέλκυση ενός διεθνούς ξενοδοχειακού ομίλου όπως η Hilton αποτελεί ισχυρή ένδειξη της ωρίμανσης της αγοράς της Θεσσαλονίκης και της ενίσχυσης της δυναμικής της ως επενδυτικού και τουριστικού προορισμού, υπογραμμίζοντας ότι το έργο στο ΦΙΞ αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς τη δημιουργία μιας νέας ζωντανής γειτονιάς που θα αναβαθμίσει τον ρόλο και την ταυτότητα της πόλης.

Ο Senior Director Development Greece & Cyprus της Hilton, Ανδρέας Κουκάς, χαρακτήρισε τη Θεσσαλονίκη πόλη με ισχυρή πολιτιστική ταυτότητα και αυξανόμενη απήχηση στους διεθνείς ταξιδιώτες, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για το πρώτο έργο της Hilton στην πόλη. Τέλος, ο Head of Hospitality της DIMAND, Νίκος Τρικουράκης, σημείωσε ότι το «Hilton Thessaloniki» θα αποτελέσει νέο σημείο αναφοράς για τη φιλοξενία στη Θεσσαλονίκη, συνδυάζοντας διεθνή πρότυπα, αρχιτεκτονική υπεροχή και ουσιαστική συμβολή στην τοπική ανάπτυξη.