Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 61 πυροσβέστες, με τη συμμετοχή δύο ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 22 πυροσβεστικών οχημάτων.

Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Μονοπήγαδο του Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 61 πυροσβέστες, με τη συμμετοχή δύο ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 22 πυροσβεστικών οχημάτων.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν επίσης εθελοντές, ενώ από αέρος επιχειρούν 5 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, προκειμένου να περιοριστεί η πυρκαγιά και να αποτραπεί η περαιτέρω εξάπλωσή της. Σημαντική είναι και η συνδρομή των υδροφόρων οχημάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα οποία συμμετέχουν στην επιχείρηση υποστηρίζοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2085719934349299783}

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 3:30 το μεσημέρι και άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον περιορισμό της. Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 61 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, καθώς και 22 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος συνδράμουν στην προσπάθεια κατάσβεσης πέντε πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.