Ο 14χρονος δράστης του μακελειού στην Ταϊλάνδη μετά τους πυροβολισμούς αυτοκτόνησε.

Τουλάχιστον επτά είναι μέχρι στιγμής οι νεκροί - χωρίς τον δράστη - και 33 οι τραυματίες από τη δολοφονική επίθεση ενός 14χρονου σε προάστιο της πρωτεύουσας της Ταϊλάνδης.

Ο έφηβος σκότωσε αρχικά τον παππού και τη γιαγιά του και στην συνέχεια με το όπλο, που άνηκε στον παππού του, άρχισε να πυροβολεί σε σχολείο. Από τους πυροβολισμούς σκότωσε τουλάχιστον πέντε δασκάλους - όχι μαθητές όπως είχε αρχικά γίνει γνωστό - και στη συνέχεια αυτοκτόνησε έξω από το σχολείο.

Οι αρχές κάνουν λόγο για την χειρότερη επίθεση με όπλο των τελευταίων ετών. Οι νεκροί στο σχολείο της Μπαγκόνγκ είναι όλοι δάσκαλοι και εκπαιδευτικό προσωπικό ενώ σύμφωνα με την αστυνομία βρέθηκαν τουλάχιστον 26 κάλυκες, από το όπλο. Πάνω στον 14χρονο βρέθηκαν 34 ακόμα φυσίγγια.

{https://x.com/nabilajamal_/status/2085653197788770603}

Μετά το μακελειό στο σχολείο Debsirin Nonthaburi, την περιοχή κατέκλυσαν ασθενοφόρα. Δάσκαλοι και μαθητές αγιασμένοι έκλαιγαν στο σημείο καθώς εκτυλισσόταν η τραγωδία. Σημειώνεται ότι η Ταϊλάνδη έχει μακράν τον μεγαλύτερο αριθμό οπλοκατοχής στην Νοτιοανατολική Ασία, σύμφωνα με έρευνα του 2017. Η αστυνομία ανακοίνωσε πως 33 άτομα τραυματίστηκαν από το περιστατικό, οι 9 σοβαρά. Δέκα άτομα έχουν ήδη πάρει εξιτήριο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η στιγμή που αστυνομικοί μπαίνουν στο σχολείο για να βοηθήσουν στην εκκένωσή του καταγράφηκε σε bodycam αστυνομικού.

{https://x.com/iioacohol/status/2085692948117954845}

Πώς έγινε το μακελειό

Σύμφωνα με την αστυνομία της Ταϊλάνδης ο 14χρονος περίπου στις 9 το πρωί πυροβόλησε και σκότωσε τον παππού και τη γιαγιά του με το όπλο του παππού του.

{https://x.com/Globupdate/status/2085651967506891219}

Στη συνέχεια, λίγο μετά τις 10 το πρωί (τοπική ώρα) έφτασε στο σχολείο Debsirin, όπου και ο ίδιος ήταν μαθητής. Εκεί άρχισε να πυροβολεί αδιάλειπτα, σκοτώνοντας τουλάχιστον 5 καθηγητές και εκπαιδευτικό προσωπικό και τραυματίζοντας ακόμα 30 άτομα. Στη συνέχεια ο 14χρονος αυτοκτόνησε.

Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης, Anutin Charnvirakul μίλησε για μια [καλά προετοιμασμένη επίθεση» και τόνισε ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι ακόμα χειρότερα καθώς πάω στον 14χρονο βρέθηκαν ακόμα 30 φυσίγγια που δεν είχε χρησιμοποίησε τελικά.

{https://x.com/Daily_Briefs_/status/2085651329700028863}

{https://x.com/Globupdate/status/2085656702456586646/video/1}

Μαθητές που κατάφεραν να γλιτώσουν από την επίθεση μίλησαν σοκαρισμένοι για το γεγονός. Ένα κορίτσι περιέγραψε πώς είδε τον καθηγητής της να πυροβολείται θανάσιμα μπροστά στα μάτια της. Στη συνέχεια σκαρφάλωσε έντρομη σε έναν φράχτη για να γλιτώσει. Η νέα επίθεση έχει προκαλέσει ήδη συζητήσεις και ερωτήματα για την οπλοκατοχή στη χώρα.

{https://x.com/AFP/status/2085615108953178283}

Αυτό ήταν το δεύτερο περιστατικό με πυροβολισμούς στην Ταϊλάνδη φέτος. Τον περασμένο Φεβρουάριο ένας καθηγητής έπεσε νεκρός και ένας μαθητής τραυματίστηκε στα νότια της χώρας.

«Είναι τρομερό να συμβαίνει κάτι τέτοιο» δήλωσε ο πρωθυπουργός της χώρας, Anutin Charnvirakul στους δημοσιογράφους. «Λυπάμαι για όσους πέθαναν και λυπάμαι επίσης που συνέβη κάτι τέτοιο στη χώρα μας».

{https://x.com/afpfr/status/2085659188689068092}

Μετά από σύσκεψη που ακολούθησε με τους αξιωματούχους, ο Anutin δήλωσε πως ο δράστης υπέφερε από άγχος για τα μαθήματά του και ζούσε με τον παππού και τη γιαγιά του, τις σορούς των οποίων εντόπισε η αστυνομία όταν επισκέφθηκε το σπίτι τους μετά το μακελειό στο σχολείο.

Με πληροφορίες του BBC/Reuters/CNN