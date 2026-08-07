Το τροχαίο σημειώθηκε στις 07:30, κοντά στην Παλαιοκώμη Σερρών.

Σπαρακτικά είναι όσα δηλώνει τόσο ο σύζυγος και πατέρας των δύο θυμάτων του τροχαίου που σημειώθηκε στις Σέρρες, όσο και ο οδηγός του εμπλεκόμενου φορτηγού.

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 07:30 το πρωί στον δρόμο Αμφίπολης-Δράμας, κοντά στο χωριό της Παλαιοκώμης.

Στο μοιραίο ΙΧ επέβαιναν δύο άτομα, μητέρα και γιος. Σε βίντεο από την καμπίνα του φορτηγού που κατέγραψε τη σύγρκουση, διακρίνεται το ΙΧ που οδηγούσε ο 24χρονος να εισέρχεται στο αντίθετο ρεύμα και να συγκρούεται μετωπικά. Από το περιστατικό βρήκαν ακαριαίο θάνατο ο 24χρονος και η 47χρονη μητέρα του.

«Τώρα τα έχω χάσει όλα»

Στην κάμερα του ERTnews μίλησε φανερά συγκλονισμένος ο πατέρας και σύζυγος των θυμάτων. «Σηκώθηκαν στις 7:30 για να πάνε στην Αμφίπολη για δουλειά…. Στις 7:50 τους κάλεσα στο κινητό, αλλά δεν το σήκωσαν», είπε.

«Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Τώρα τα έχω χάσει όλα. Δεν με ειδοποίησαν. Κάτι με τραβούσε στην καρδιά μου. Είδα το ασθενοφόρο και την πυροσβεστική, τους πήρα τηλέφωνο, αλλά τίποτα. Όταν ήρθα εδώ, τι να δω; Τους έχασα και τους δύο», ανέφερε.

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Κλείνοντας, τόνισε πως μέχρι εκείνη την ώρα δεν είχε ενημερωθεί για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, λέγοντας: «Δεν μου είπαν τίποτα. Για την ώρα δεν ξέρω τίποτα».

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«Πρέπει να πήγαινε με 150χλμ»

Τη στιγμή του τροχαίου περιέγραψε και ο οδηγός του φορτηγού, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά.

«Έπεσε πάνω μου, έχασε τον έλεγχο, φαίνεται έτρεχε πάρα πολύ. Προσπάθησα εγώ να κάνω ελιγμό για να ξεφύγω αλλά δεν πρόλαβα και έπεσε πάνω μου. Πρέπει να πήγαινε με 140-150χλμ, έτρεχε. Και δεξιά να πήγαινα θα με χτυπούσε από την αριστερή πλευρά, στην πόρτα μου και εκεί θα ήμουν εγώ με προβλήματα και σπασίματα και με τέτοια», ανέφερε.

«Από εκεί που χτύπησε ήμουν τυχερός. Χτύπησε το φορτηγό μπροστά αλλά ήμουν τυχερός που βγήκε ο αερόσακος, είχα και τη ζώνη. Έχω έναν πόνο στο στήθος από τον αερόσακο και λίγο στο χέρι έναν μώλωπα, ένα φούσκωμα», πρόσθεσε.

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