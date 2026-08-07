Η κατηγορία της απάτης κατ’ εξακολούθηση δεν εκδικάστηκε ακόμη.

Σε ποινή φυλάκισης 11 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Σπάρτης ο 55χρονος που έκρυβε τη σορό του ηλικιωμένου πατέρα του σε καταψύκτη ξενώνα στον Μυστρά.

Η συγκεκριμένη καταδίκη αφορούσε αποκλειστικά το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης, καθώς ο κατηγορούμενος είχε δώσει ψευδή στοιχεία στις αρχές σχετικά με το που βρισκόταν ο πατέρας του. Αντίθετα, η κατηγορία της απάτης κατ’ εξακολούθηση δεν εκδικάστηκε ακόμη.

Για να καθοριστεί πλέον το ακριβές ποσό της φερόμενης απάτης και το διάστημα παράνομης είσπραξης των συντάξεων, εκκρεμεί η ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής πραγματογνωμοσύνης που θα προσδιορίσει τον ακριβή χρόνο θανάτου του ηλικιωμένου. Η διερεύνηση για το σκέλος αυτό συνεχίζεται.