«Οι νεοφιλελεύθερες εμμονές και οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας οδηγούν την κοινωνία στην συνεχή μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος», αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς με αφορμή τα νέα στοιχεία του ΟΟΣΑ.

«Η τελευταία έκθεση του ΟΟΣΑ διαλύει το success story της κυβέρνησης που παρουσιάζει μια Ελλάδα της ευημερίας», τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς με αφορμή τα νέα στοιχεία του ΟΟΣΑ που καταγράφουν την υποχώρηση του πραγματικού κατά κεφαλήν εισοδήματος των ελληνικών νοικοκυριών κατά 3,6%.

«Τα στοιχεία της έκθεσης- κόλαφος του ΟΟΣΑ κατατάσσουν τη χώρα μας στη δυσμενέστερη θέση μεταξύ των κρατών μελών, καθώς καταγράφουν υποχώρηση του πραγματικού κατά κεφαλήν εισοδήματος των ελληνικών νοικοκυριών κατά 3,6% για το πρώτο τρίμηνο του 2026. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει την διαφορά της χώρας μας με τη συνολική εικόνα των χωρών του Οργανισμού, όπου καταγράφεται οριακή αύξηση εισοδημάτων», συνεχίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ και προσθέτει:

«Από τις 21 χώρες με διαθέσιμα στοιχεία, στις 13 καταγράφεται αύξηση και στις 8 μείωση. Η Ελλάδα καταγράφει τη χειρότερη επίδοση. Η κάμψη του διαθέσιμου εισοδήματος αποδίδεται κυρίως στη συρρίκνωση των κοινωνικών παροχών, στις συνεχιζόμενες πληθωριστικές πιέσεις και στην ακρίβεια σε βασικά αγαθά και καύσιμα που διαβρώνει την αγοραστική δύναμη των πολιτών.

Το αφήγημα περί διεθνούς προβλήματος ακρίβειας, καταρρέει από τη θετική πορεία στα αντίστοιχα μεγέθη που καταγράφουν άλλες οικονομίες.

Αυτό που λείπει από τη χώρα, είναι μια κυβέρνηση που έχει τη βούληση να συγκρουστεί με κατεστημένες ολιγοπωλιακές δομές και πιστεύει σε ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος.

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Οι νεοφιλελεύθερες εμμονές και οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας οδηγούν την κοινωνία στην συνεχή μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος. Η πολιτική αλλαγή με το ΠΑΣΟΚ, είναι ο μόνος δρόμος για την κοινωνική ανόρθωση».