Από τις 21 χώρες με διαθέσιμα στοιχεία, στις 13 καταγράφηκε αύξηση του εισοδήματος και στις οκτώ μείωση.

Τα νέα στοιχεία του ΟΟΣΑ για το πραγματικό εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών (Ιανουάριος - Μάρτιος 2026) έρχονται να διαψεύσουν το κυβερνητικό αφήγημα περί ευημερίας, καθώς η Ελλάδα, καταγράφει τη χειρότερη επίδοση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε ο Οργανισμός, το πρώτο τρίμηνο του έτους το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών μειώθηκε κατά 3,6% - η χειρότερη επίδοση μεταξύ των 21 κρατών-μελών του Οργανισμού.



Στον ΟΟΣΑ συνολικά, το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 0,2% το πρώτο τρίμηνο, σημειώνοντας επιβράδυνση από την αύξηση 0,6% το τελευταίο τρίμηνο του 2025.

Η εικόνα στις μεγάλες οικονομίες

Την ίδια περίοδο, το πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,3%, σημειώνοντας μικρή αύξηση από το 0,2% το τέταρτο τρίμηνο του 2025. Από τις 21 χώρες με διαθέσιμα στοιχεία, στις 13 καταγράφηκε αύξηση του εισοδήματος και στις οκτώ μείωση.

Μεταξύ των οικονομιών της G7, το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 0,2% το πρώτο τρίμηνο του 2026, αντανακλώντας τις διαφορετικές επιδόσεις που καταγράφηκαν στις επιμέρους χώρες.

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Στην Ιταλία, το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών παρουσίασε αντιστροφή της τάσης, καθώς μετά τη συρρίκνωση κατά 0,9% το τέταρτο τρίμηνο του 2025 αυξήθηκε κατά 0,8% το πρώτο τρίμηνο του 2026. Η ανάκαμψη αυτή οφείλεται στην αύξηση των αποδοχών των εργαζομένων, σε συνδυασμό με τη μικρή μείωση του ποσοστού ανεργίας (από 5,7% σε 5,4% το πρώτο τρίμηνο του 2026), η οποία αντιστάθμισε τη μείωση των κοινωνικών παροχών. Η αύξηση του πραγματικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ παρέμεινε σταθερή στο 0,3%.

Στον Καναδά, τη Γερμανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 0,2%, από 0,0%, 0,1% και -0,2% αντίστοιχα.

Αντίθετα, στο Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκε κατά 0,8%, μετά την αύξηση 1,1% το προηγούμενο τρίμηνο. Η υποχώρηση αυτή οφείλεται στην αυξημένη επιβάρυνση από τους φόρους στο εισόδημα και την περιουσία, εν μέρει λόγω της μείωσης του αφορολόγητου ορίου για τα κεφαλαιακά κέρδη, καθώς και στη μείωση των καθαρών κοινωνικών παροχών και στην υψηλότερη πληθωριστική πίεση. Την ίδια στιγμή, το πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 0,6%, μετά από δύο τρίμηνα χωρίς ανάπτυξη.

Το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών μειώθηκε επίσης στη Γαλλία, αν και οριακά, κατά 0,1%, μετά την αύξηση κατά 0,3% το τέταρτο τρίμηνο του 2025.

Σε Ουγγαρία και Χιλή οι μεγαλύτερες αυξήσεις

Μεταξύ των υπόλοιπων χωρών του ΟΟΣΑ, οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στην Ουγγαρία και τη Χιλή.

Στην Ουγγαρία, η αύξηση κατά 6,3% στις αποδοχές των εργαζομένων αποτέλεσε τον βασικό παράγοντα της ανόδου του πραγματικού κατά κεφαλήν εισοδήματος των νοικοκυριών, το οποίο αυξήθηκε από 1,7% το τέταρτο τρίμηνο του 2025 σε 6,0% το πρώτο τρίμηνο του 2026. Η επίδοση αυτή ξεπέρασε την αύξηση του πραγματικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ, η οποία διαμορφώθηκε στο 0,9%.

Στη Χιλή, η αύξηση των αποδοχών των εργαζομένων και των αυτοαπασχολούμενων, σε συνδυασμό με την άνοδο του καθαρού εισοδήματος από περιουσιακά στοιχεία, συνέβαλαν στην ενίσχυση του εισοδήματος των νοικοκυριών, το οποίο αυξήθηκε κατά 4,8% το πρώτο τρίμηνο του 2026, μετά από μηδενική μεταβολή το τέταρτο τρίμηνο του 2025.

Σε Ελλάδα και Αυστρία οι μεγαλύτερες μειώσεις - Ο λόγος

Αντίθετα, οι μεγαλύτερες μειώσεις το πρώτο τρίμηνο του 2026 καταγράφηκαν στην Ελλάδα και την Αυστρία. Στις δύο χώρες, το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών επηρεάστηκε αρνητικά από τη μείωση του καθαρού εισοδήματος από περιουσιακά στοιχεία και των κοινωνικών παροχών.

Το αποτέλεσμα ήταν μείωση κατά 3,6% στην Ελλάδα και κατά 2,8% στην Αυστρία.