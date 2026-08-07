Οι τιμές καταναλωτή στην Ελλάδα αυξήθηκαν σωρευτικά κατά 21,4% την περίοδο 2021-2025, ενώ το διάμεσο διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων αντιστοιχεί μόλις στο 60,8% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ιδιαίτερα ευάλωτοι απέναντι στο διαρκώς αυξανόμενο κόστος ζωής παραμένουν οι συνταξιούχοι, με τους δικαιούχους συντάξεων χηρείας να βρίσκονται στη δυσμενέστερη θέση.

Τα τελευταία στοιχεία της έκθεσης «Ήλιος» του ΕΦΚΑ για τον Ιούλιο αποτυπώνουν τη μεγάλη απόσταση ανάμεσα στις συντάξεις και στις πραγματικές ανάγκες διαβίωσης, καθώς η μέση σύνταξη θανάτου (χηρείας) διαμορφώθηκε μόλις στα 633,37 ευρώ μεικτά.

Το ποσό αυτό κατατάσσει τις συντάξεις χηρείας στις χαμηλότερες του ασφαλιστικού συστήματος, την ώρα που οι δικαιούχοι καλούνται να αντιμετωπίσουν τις ίδιες ανατιμήσεις σε τρόφιμα, ενέργεια, ενοίκια και υπηρεσίες με το σύνολο των νοικοκυριών. Ακόμη πιο περιορισμένη είναι η συνολική ενίσχυση για όσους λαμβάνουν και επικουρική σύνταξη θανάτου, καθώς η μέση παροχή δεν ξεπερνά τα 128,62 ευρώ, ενώ το μέσο μέρισμα περιορίζεται στα 75,26 ευρώ.

Η εικόνα δεν είναι ιδιαίτερα καλύτερη ούτε για τη μεγάλη πλειονότητα των συνταξιούχων γήρατος. Αν και η μέση κύρια σύνταξη γήρατος ανέρχεται στα 978,92 ευρώ, η διάμεση σύνταξη διαμορφώνεται στα 869,81 ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι περισσότεροι από τους μισούς συνταξιούχους εισπράττουν ποσά χαμηλότερα από τον μέσο όρο. Η πλειονότητα δε, των κύριων συντάξεων εξακολουθεί να συγκεντρώνεται στην κατηγορία των 500 έως 1.000 ευρώ.

Η οικονομική πίεση γίνεται εντονότερη αν συνυπολογιστεί ότι, σύμφωνα με τη Eurostat, οι τιμές καταναλωτή στην Ελλάδα αυξήθηκαν σωρευτικά κατά 21,4% την περίοδο 2021-2025, ενώ το διάμεσο διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων αντιστοιχεί μόλις στο 60,8% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το αποτέλεσμα είναι ότι χιλιάδες συνταξιούχοι, και ιδιαίτερα όσοι ζουν αποκλειστικά με μια σύνταξη χηρείας, βλέπουν την αγοραστική τους δύναμη να συρρικνώνεται, αδυνατώντας να καλύψουν με άνεση ακόμη και βασικές ανάγκες της καθημερινότητας.