Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Η παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης θα πραγματοποιηθεί στις 2 Σεπτεμβρίου στο Porto Palace.

Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η συνέντευξη Τύπου του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ, ενώ μία εβδομάδα νωρίτερα, στις 2 Σεπτεμβρίου, θα παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στο ξενοδοχείο Porto Palace.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.), Αλέξης Τσίπρας, θα επισκεφθεί τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Το πρωί θα περιηγηθεί στα περίπτερα της Helexpo και στη συνέχεια θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης».

Το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο Porto Palace, την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου».