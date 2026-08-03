Στις καταστροφικές φωτιές που βρίσκονται σε εξέλιξη αναφέρθηκε με ανάρτησή του ο Αλέξης Τσίπρας, κάνοντας λόγο για μια «ανθρώπινη, περιβαλλοντική και εθνική τραγωδία».
«Οπου και να σταθούμε αυτές τις μέρες η Ελλάδα μας πληγώνει», έγραψε, επισημαίνοντας ότι οι φωτιές καταστρέφουν δάση, ανθρώπινες ζωές, κατοικίες και υποδομές.
«Δεν πρέπει να δεχτούμε ότι αυτή η τραγωδία είναι η δραματική απάντηση στην κλιματική κρίση, τα φυσικά φαινόμενα, τις δυσκολίες που προκαλούν. Αλλά η δραματική ερώτηση: Τι μπορούμε και τι πρέπει να κάνουμε, τι θα πρέπει να αλλάξουμε, για να μη ζούμε κάθε χρόνο την επανάληψή της».
Και συνέχισε:
Είναι η ώρα της περισυλλογής και της περίσκεψης από όλους μας.
Είναι ώρα που το πένθος για όσους έδωσαν τη ζωή τους στην αναμέτρηση με τις φλόγες γίνεται και δικό μας πένθος.
Ώρα που στεκόμαστε κοντά στις οικογένειες των τεσσάρων Ελλήνων και του Δανού πιλότου, που έπεσαν στη δύσκολη μάχη.
Κοντά στους πυροσβέστες και τους πολίτες που συνεχίζουν τη μάχη για λογαριασμό όλων μας».{https://www.facebook.com/tsiprasalexis/posts/pfbid037ZRdhFc472agtnndokZHKn7bRXmp6WSgjcDyskEzQfmFJsfvjZrUEZvB851c2GF2l}