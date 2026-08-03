Αλλαγές στη διαδικασία των κατασχέσεων εις χείρας τρίτου φέρνει η κυβέρνηση, καθώς καταργεί από τον Σεπτέμβριο του 2026 το άρθρο 989 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Η αλλαγή αφορά τον τρόπο με τον οποίο μια καταφατική δήλωση τρίτου –όπως μιας τράπεζας ή ενός ενοικιαστή– αποκτά εκτελεστό χαρακτήρα, ανοίγοντας τον δρόμο για την είσπραξη των οφειλών μέσω κατασχέσεων.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, στόχος είναι να μπει τέλος στην ασάφεια για το ποιος είναι αρμόδιος να χορηγεί τον εκτελεστό τύπο, ώστε η διαδικασία να γίνεται πιο γρήγορα και με λιγότερη γραφειοκρατία.

Για όσους έχουν ήδη ανοιχτές υποθέσεις δεν αλλάζει τίποτα. Οι αιτήσεις που έχουν κατατεθεί νόμιμα και αφορούν κατασχέσεις που επιβλήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου θα συνεχίσουν να εξετάζονται με το παλιό καθεστώς, ώστε να μην υπάρξουν ανατροπές στη μέση της διαδικασίας.

Στην πράξη, οι μεγάλοι κερδισμένοι φαίνεται να είναι οι δανειστές, καθώς ένα πιο ξεκάθαρο και απλό σύστημα μπορεί να επιταχύνει την είσπραξη των χρημάτων που διεκδικούν. Ωφελημένα αναμένεται να είναι και τα δικαστήρια, αφού περιορίζεται η γραφειοκρατία και ξεκαθαρίζει ποιος έχει την αρμοδιότητα να προχωρά στις σχετικές πράξεις.

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη

Παράδειγμα 1: Κατάσχεση τραπεζικού λογαριασμού

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Ένας πολίτης χρωστά 20.000 ευρώ και ο δανειστής του προχωρά σε κατάσχεση του τραπεζικού του λογαριασμού. Η τράπεζα δηλώνει ότι υπάρχουν διαθέσιμα χρήματα. Με το νέο καθεστώς η διαδικασία για να προχωρήσει η εκτέλεση γίνεται με διαφορετικό και πιο ξεκάθαρο τρόπο, χωρίς να εφαρμόζεται πλέον το άρθρο 989.

Παράδειγμα 2: Κατάσχεση ενοικίων

Ιδιοκτήτης ακινήτου έχει ληξιπρόθεσμα χρέη και ο δανειστής στρέφεται στα ενοίκια που καταβάλλει ο ενοικιαστής. Εφόσον ο ενοικιαστής δηλώσει ότι πράγματι οφείλει μισθώματα, η διαδικασία για την εκτέλεση της κατάσχεσης θα ακολουθεί πλέον το νέο πλαίσιο.

Παράδειγμα 3: Υπόθεση που έχει ήδη ξεκινήσει

Δανειστής έχει καταθέσει αίτηση τον Ιούλιο του 2026. Παρότι ο νόμος αλλάζει λίγους μήνες αργότερα, η υπόθεσή του θα ολοκληρωθεί με τους παλιούς κανόνες, ώστε να μην αλλάξουν οι όροι του παιχνιδιού ενώ η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.