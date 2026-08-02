Αν και πολλοί θεωρούν ότι ευθύνονται οι σωληνώσεις ή κάποια βλάβη στο υδραυλικό σύστημα, στην πραγματικότητα η αιτία βρίσκεται συνήθως στο ίδιο το τηλέφωνο του ντους.

Η χαμηλή πίεση του νερού στο ντους είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου το νερό είναι πλούσιο σε άλατα.

Αν και πολλοί θεωρούν ότι ευθύνονται οι σωληνώσεις ή κάποια βλάβη στο υδραυλικό σύστημα, στην πραγματικότητα η αιτία βρίσκεται συνήθως στο ίδιο το τηλέφωνο του ντους.

Με την πάροδο του χρόνου, τα άλατα και τα μεταλλικά υπολείμματα που περιέχονται στο νερό συσσωρεύονται στις μικρές οπές του τηλεφώνου, περιορίζοντας τη ροή και μειώνοντας αισθητά την πίεση. Το αποτέλεσμα είναι μια ανομοιόμορφη ροή νερού που κάνει το καθημερινό ντους λιγότερο απολαυστικό.

Οι περισσότεροι καταναλωτές καταφεύγουν σε παραδοσιακές λύσεις, όπως το λευκό ξύδι ή η μαγειρική σόδα. Παρότι μπορούν να βοηθήσουν στην απομάκρυνση ελαφρών επικαθίσεων, δεν είναι πάντα αρκετά αποτελεσματικά όταν τα άλατα έχουν συσσωρευτεί σε μεγάλο βαθμό ή παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, η υπερβολική χρήση όξινων ουσιών μπορεί να επηρεάσει ορισμένες ευαίσθητες επιφάνειες ή φινιρίσματα.

Οι ειδικοί προτείνουν ως πιο αποτελεσματική λύση τη χρήση ειδικού προϊόντος αφαλάτωσης, σχεδιασμένου για βρύσες, ντους και άλλες επιφάνειες που έρχονται καθημερινά σε επαφή με το νερό. Τα καθαριστικά αυτά διαλύουν γρήγορα τις αποθέσεις αλάτων χωρίς να καταστρέφουν τα μεταλλικά ή χρωμιωμένα μέρη, επαναφέροντας την ομαλή ροή του νερού μέσα σε λίγα λεπτά.

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Η διαδικασία είναι απλή. Αφαιρέστε το τηλέφωνο του ντους –εφόσον αυτό είναι δυνατό– και βυθίστε το στο διάλυμα αφαλάτωσης για τον χρόνο που αναγράφει ο κατασκευαστής. Στη συνέχεια ξεπλύνετέ το καλά με καθαρό νερό. Αν παραμένουν μικρά υπολείμματα, χρησιμοποιήστε μια μαλακή οδοντόβουρτσα ή ένα μικρό βουρτσάκι για να καθαρίσετε προσεκτικά τις οπές.

Πολλά σύγχρονα τηλέφωνα ντους διαθέτουν ακροφύσια από σιλικόνη, τα οποία επιτρέπουν την εύκολη απομάκρυνση των αλάτων με ένα απλό τρίψιμο με τα δάχτυλα. Έτσι, οι επικαθίσεις αποκολλώνται χωρίς εργαλεία και χωρίς να απαιτείται αποσυναρμολόγηση.

Για να μην επανεμφανιστεί το πρόβλημα, οι ειδικοί συνιστούν να γίνεται αφαλάτωση κάθε δύο έως τρεις μήνες, ή ακόμη συχνότερα σε περιοχές με πολύ σκληρό νερό. Η τακτική συντήρηση όχι μόνο διατηρεί υψηλή την πίεση του νερού, αλλά συμβάλλει και στη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού του μπάνιου, αποτρέποντας φθορές και περιττές αντικαταστάσεις. Ένα καθαρό τηλέφωνο ντους σημαίνει καλύτερη απόδοση, μικρότερη κατανάλωση νερού και μια σαφώς πιο ευχάριστη εμπειρία σε κάθε μπάνιο.

Πηγή cronista.com