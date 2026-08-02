Tις πρωινές ώρες της Δευτέρας αναμένεται εκ νέου ενίσχυση των ανέμων σύμφωνα με το Meteo.

Tα 70 χιλιόμετρα έφτασαν οι ριπές των ανέμων σε Αττική και Βοιωτία σύμφωνα με το Meteo όπως ανέφερε την Κυριακή 2/8. Συγκεκριμένα, οι ισχυροί άνεμοι τροφοδότησαν την φωτιά που ξέσπασε στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας, η οποία έκαψε ότι βρήκε μπροστά της.

«Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, η δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή 31.07 στη Νότια Βοιωτία και εν συνεχεία εξαπλώθηκε στην Αττική εξελίσσεται για τρίτη ημέρα υπό δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες, κυρίως εξαιτίας των ισχυρών βόρειων ανέμων, οι οποίοι ωστόσο έχουν μερικώς εξασθενήσει σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες» ανέφερε αρχικά το Meteo για να προσθέσει:

«Κατά τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής 02.08 οι βόρειοι/βορειοδυτικοί άνεμοι αναμένεται να παραμείνουν ενισχυμένοι στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς με μέσες εντάσεις 30-40 χλμ./ώρα (5-6 μποφόρ) και ριπές έως 60-70 χλμ./ώρα.

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Σταδιακή εξασθένηση των ανέμων αναμένεται από τις απογευματινές ώρες και κυρίως τις βραδινές ώρες σε μέσες εντάσεις έως 20-30 χλμ./ώρα (4-5 μποφόρ), όπως διακρίνεται και στην ακόλουθη ομάδα προγνωστικών χαρτών (τα μαύρα σύμβολα υποδηλώνουν τις τοποθεσίες των θερμών σημείων της πυρκαγιάς της Δυτικής Αττικής με βάση δορυφορικά δεδομένα τις πρωινές ώρες της Κυριακής 02.08).

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, από τις πρωινές ώρες της Δευτέρας αναμένεται εκ νέου ενίσχυση των ανέμων στην ευρύτερη περιοχή της δασικής πυρκαγιάς με μέσες εντάσεις 25-35 χλμ./ώρα, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η υγρασία των λεπτών νεκρών δασικών καυσίμων θα υποχωρήσει ελαφρώς σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες λόγω των ελαφρώς υψηλότερων θερμοκρασιών που αναμένονται».

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